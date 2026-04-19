logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNIÓN Y ARMONÍA

Fotogalería

UNIÓN Y ARMONÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

México asegura pase al premundial femenil con goleada

México goleó 6-0 a Puerto Rico y selló su pase al premundial de Concacaf en Toluca.

Por El Universal

Abril 19, 2026 10:52 a.m.
A
México asegura pase al premundial femenil con goleada

TOLUCA, Méx., abril 19 (EL UNIVERSAL).- El partido no se salió del guion. México controló y goleó sin problemas a Puerto Rico (6-0) en el estadio "Nemesio Díez" para sellar su pase al Premundial de Concacaf W de noviembre.

México asegura pase al premundial femenil con goleada

Esta contundente victoria acerca al combinado tricolor al Mundial 2027 de Brasil y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero todavía hay trabajo por hacer.

Ni la lluvia enfrió la maquinaria mexicana durante la primera parte, que desde el primer minuto estuvo cazando la anotación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Bastaron 10 minutos para que el Tricolor hiciera el primer tanto. Scarlett Camberos centró con peligro, pero la arquera Martínez rechazó el esférico, el cual quedó a merced de Alexia Delgado, quien con un perfecto tiro de pierna derecha la mandó al fondo de la red.

Con Alice Soto como la gran arquitecta de la ofensiva mexicana, el equipo de Pedro López hacía daño constante a las caribeñas. Tanto así, que para el 32 concretaron el segundo, por autogol de la puertorriqueña González Citrón.

Soto bombeó el balón para encontrar a Camberos, quien con un toquecito de pie izquierdo clareó a la guardameta e hizo el tercero al 39'. México se iba al descanso con una cómoda ventaja de 3-0.

Charlyn Corral destaca en triunfo que clasifica a México al premundial

La presión feroz del conjunto de Pedro López ocasionó nerviosismo en la zaga rival. Para el 59', un error defensivo dejó el balón servido a Kiana Palacios, quien con facilidad hizo el cuarto de la noche.

Cómo era de esperarse, el ingreso de la legendaria Charlyn Corral levantó a toda la afición de sus asientos para recibirla como se debe. Dos minutos más tarde, al 63', la goleadora mexicana respondió con un acrobático remate.

En la recta final volvió a aparecer Corral para hacer el sexto y así ponerle la cereza al pastel del conjunto mexicano.

19 mil 726 aficionados impulsaron al Tricolor femenil para mantener el sueño de llegar a la siguiente Copa del Mundo y justa olímpica.

El dato

36 goles marcó el Tricolor en esta fase.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México asegura pase al premundial femenil con goleada
México asegura pase al premundial femenil con goleada

México asegura pase al premundial femenil con goleada

SLP

El Universal

México goleó 6-0 a Puerto Rico y selló su pase al premundial de Concacaf en Toluca.

Napoli es abucheado tras perder ante Lazio
Napoli es abucheado tras perder ante Lazio

Napoli es abucheado tras perder ante Lazio

SLP

AP

San Luis brilla en Nal. Máster de Campo Traviesa
San Luis brilla en Nal. Máster de Campo Traviesa

San Luis brilla en Nal. Máster de Campo Traviesa

SLP

Romario Ventura

Reafirma su lugar como una potencia dentro del atletismo máster en México

México golea a Puerto Rico
México golea a Puerto Rico

México golea a Puerto Rico

SLP

El Universal

El conjunto azteca se acerca al Mundial 2027 y Los Ángeles 2028