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México brilla en judo

Se trajo 3 medallas del Open Panamericano Senior 2026

Por Agencias

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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México brilla en judo
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      La delegación mexicana de judo tuvo una destacada participación en el Open Panamericano Senior 2026, disputado los días 5 y 6 de septiembre en el Palacio de los Deportes "Carlos El Famoso Hernández", de la capital salvadoreña.

      Este evento de ranking del World Tour de la Federación Internacional de Judo con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

      En esta edición, México destacó con tres medallas: Robin Sergio Jara Arana conquistó el oro en la categoría -66 kg, mientras que Katia Castillo Bustos obtuvo la plata en -70 kg y Ulises Méndez Cobos sumó bronce en -73 kg, para cerrar una destacada participación de la delegación mexicana.

      Con este resultado, la representación mexicana reafirma su nivel competitivo dentro del panorama panamericano, sumando puntos valiosos para el ranking mundial de cara a los próximos ciclos de clasificación olímpica.

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