México golea y se mete a semifinales en los JJCC

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CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a tener un inicio preocupante, la Selección Mexicana Sub-23 se reencontró y firmó un contundente 4-1 sobre Guatemala, para meterse a las semifinales en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En dos minutos, el equipo de Eduardo Arce sufrió un autogol que preocupó. Una acción a balón parado terminó en la anotación en propia puerta de Karol Velázquez, quien no consiguió despejar el balón.

Pero al minuto 14 llegó el ansiado empate. Una buena jugada colectiva entre Jesús Serrato y Tahiel Jiménez terminó con una gran definición de este último, quien fue la gran figura, al conseguir tres anotaciones.

Tahiel volvió a hacerse presente al minuto 47, con cierta fortuna. El delantero del Santos Laguna ejecutó un tiro libre desde fuera del área y, aunque su disparo se impactó en la barrera guatemalteca, el balón terminó al fondo de la red, lo que se tradujo en una bocanada de aire fresco para Arce.

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En un tiro de esquina (55´), Jiménez ganó por lo alto y —con un vistoso testarazo— amplió la ventaja de México sobre Guatemala.

El cuarto y último tanto llegó al minuto 58. Tahiel estrelló un remate de cabeza en el larguero, pero —para fortuna de México— el esférico cayó a los pies de Rogelio González, quien lo prendió de volea para marcar la anotación definitiva.