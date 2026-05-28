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Milwaukee remonta y vence a San Luis

Por AP

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Milwaukee remonta y vence a San Luis
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      MILWAUKEE.- Los Cerveceros de Milwaukee estuvieron sin hit hasta siete entradas, pero rompieron el cero en la octava con tres imparables y dos carreras para vencer el miércoles 2-1 a los Cardenales de San Luis.

      Dustin May llevó un juego sin hits hasta la octava por los Cardenales, que han perdido siete de nueve partidos. May buscaba convertirse en apenas el tercer lanzador en la historia de American Family Field, que abrió en 2001, en lanzar un juego sin hits ni carreras.

      Garrett Mitchell abrió la octava con un doble y Luis Rengifo siguió con un sencillo, lo que sacó del juego a May (3-6). Después de que Sal Frelick bateó para una jugada de selección y el bateador emergente Andrew Vaughn se ponchó mirando, enseguida, Christian Yelich conectó un sencillo para impulsar a Mitchell e igualar el marcador, mientras Frelick avanzaba a tercera.

      Los Cerveceros que ocupan el primer lugar de la División Central de la Liga Nacional, han ganado 15 de sus últimos 19 juegos.

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      Patrick permitió cinco hits y una carrera en cuatro entradas lanzadas, dio una base por bolas y ponchó a cuatro.

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