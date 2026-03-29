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Muerte en Estadio Banorte: Fiscalía inicia diligencias

El fallecimiento ocurrió tras una caída desde la zona de palcos al estacionamiento.

Por El Universal

Marzo 29, 2026 01:43 p.m.
A
Muerte en Estadio Banorte: Fiscalía inicia diligencias

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- La

Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) investiga la muerte de un hombre dentro del Estadio Banorte

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, ocurrido este sábado 28 de marzo al interior del Estadio Banorte, previo al inicio del partido amistoso de la Selección Mexicana.
Mediante un comunicado, la institución indicó que se realiza el protocolo de necropsia de ley, a fin de establecer con certeza la causa de la muerte, así como las condiciones físicas de la persona al momento de la caída.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron en la zona de palcos del inmueble, desde donde la persona cayó hasta el área de estacionamiento, ocasionándole la pérdida de la vida.
"Desde el primer momento, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación acudió al sitio para iniciar las diligencias correspondientes. Se llevó a cabo el aseguramiento de la zona, la fijación del lugar de los hechos y el levantamiento de indicios por parte de peritos especializados en criminalística, fotografía y medicina forense", indicó.
La FGJ-CDMX afirmó que se realizan trabajos de análisis de cámaras de videovigilancia del estadio y sus accesos, así como la recopilación de testimonios de personas que se encontraban en el lugar, con el objetivo de reconstruir de manera precisa la mecánica de los hechos y deslindar posibles responsabilidades.

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