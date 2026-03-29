Muerte en Estadio Banorte: Fiscalía inicia diligencias

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- La

de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) investiga la muerte de un hombre dentro del

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, ocurrido este sábado 28 de marzo al interior del, previo al inicio del partido amistoso de la Selección Mexicana.Mediante un comunicado, la institución indicó que se realiza elde ley, a fin de establecer con certeza la, así como lasde la persona al momento de la caída.De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron en ladel inmueble, desde donde lahasta el área de estacionamiento, ocasionándole la"Desde el primer momento,, pericial y de la Policía de Investigación acudió al sitio para iniciar las diligencias correspondientes. Se llevó a cabo el aseguramiento de la zona, la fijación del lugar de los hechos y elpor parte deen criminalística, fotografía y medicina forense", indicó.La FGJ-CDMX afirmó que se realizan trabajos dede videovigilancia del estadio y sus accesos, así como la recopilación de testimonios de personas que se encontraban en el lugar, con el objetivo de reconstruir de manera precisa la mecánica de los hechos y deslindar posibles responsabilidades.