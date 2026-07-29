Mustang de SLP va por el título

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Con el objetivo de volver a conquistar el campeonato nacional, el profesor César Bárcenas presentó oficialmente al equipo Mustang de futbol femenil, que este martes 28 de julio viajó a la ciudad de Toluca, Estado de México, para participar en el Torneo Nacional Sub-17, organizado por la Federación Mexicana de Futbol.

El certamen se disputará del 29 al 31 de julio en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, donde se reunirán los equipos campeones de las diferentes zonas del país para competir por el título nacional de la categoría.

El representativo potosino buscará una vez más colocar el nombre de San Luis Potosí entre los mejores del país y repetir la hazaña conseguida hace dos años, cuando se proclamó campeón nacional precisamente en las canchas de la Federación Mexicana de Futbol, consolidándose como uno de los programas más importantes del futbol femenil juvenil.

La escuadra dirigida por César Bárcenas llega nuevamente como campeona de su zona, luego de un proceso competitivo que le permitió ganarse el derecho de disputar el torneo nacional. El año pasado, Mustang también logró clasificarse y estuvo muy cerca de alcanzar la gran final; sin embargo, un solo gol de diferencia en el porcentaje terminó por dejar fuera al conjunto potosino de la disputa por el campeonato.

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Durante la presentación oficial del equipo, el profesor César Bárcenas señaló que el plantel afronta esta nueva edición con grandes expectativas, respaldado por un grupo sólido y equilibrado que ha mostrado un importante crecimiento a lo largo de la temporada.

El estratega destacó que gran parte del desarrollo del equipo se ha dado gracias a la constante competencia dentro de la Liga Potosina, torneo que ha permitido a las jugadoras adquirir mayor experiencia, ritmo de juego y preparación para enfrentar a los mejores equipos del país.

Con un plantel homogéneo, experiencia en competencias nacionales y la motivación de regresar a lo más alto del futbol femenil juvenil mexicano, Mustang viajará a Toluca con la firme intención de escribir un nuevo capítulo en su historia deportiva y luchar por el campeonato nacional Sub-17.