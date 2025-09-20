logo pulso
Necaxa despierta y gana ante Puebla

Por El Universal

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A

México.- Los Rayos del Necaxa despertaron y consiguieron su segunda victoria del torneo, después de imponerse 1-0 a los Camoteros de Puebla, en duelo que se disputó en la cancha del estadio Victoria.

Los hidrocálidos llegaron a este compromiso con seis partidos sin conseguir un triunfo, que lo ponía en serios predicamentos debido a que se ubicaban en los últimos lugares de la clasificación general.

Sin embargo, el triunfo contra los Camoteros es un tanque de oxígeno para Fernando Gago, quien había salido abucheado en los últimos encuentros de local del cuadro rojiblanco.

La única anotación del choque fue un autogol obra de Franco Moyano quien intentó despejar, pero envió a propio marco el esférico.

El duelo presentó pocas emociones y comprueba la crisis por la que se encuentran ambos equipos, ya que no han podido dar los resultados esperados.

Por una semana más, Puebla se quedará en el sótano de la tabla general con sólo cuatro puntos producto de una sola victoria, por un empate y siete derrotas.

La decisión de aceptar la renuncia de Pablo Guede —y darle el timón a Hernán Cristante— no funcionó del todo en el equipo de la Franja que es el peor del Apertura 2025.

