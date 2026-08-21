NFL multa a Cowboys y Saints

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LOS ÁNGELES.- Los Cowboys de Dallas y los Saints de Nueva Orleans fueron multados con 500,000 dólares cada uno por la NFL después de su práctica conjunta del martes, marcada por una pelea.

La liga anunció las multas el jueves después de solicitar video del agitado entrenamiento en la sede del campamento de los Cowboys en Oxnard, California.

"El Comité de Competición ha hecho del espíritu deportivo —incluido en las prácticas conjuntas— un punto de énfasis durante los últimos años", señaló la liga en un comunicado. "A todos los clubes se les recordó mediante un memorando antes del campamento de entrenamiento su responsabilidad de prevenir conductas antideportivas en las prácticas conjuntas que tienen el potencial de provocar lesiones".

Jugadores de los Cowboys y de los Saints lanzaron golpes durante varios altercados a lo largo de la práctica conjunta, que se realizó con un calor y una humedad inusuales en la localidad costera.

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El alboroto tuvo como uno de sus momentos más bochornosos el azotón contra el suelo del ala cerrada de los Saints Brock Rechsteiner sobre el profundo de los Cowboys Jalen Thompson, en una acción digna del padre de Rechsteiner, el luchador profesional Scott Steiner. El centro de los Saints Erik McCoy lanzó por los aires un casco de los Cowboys durante un encontronazo, mientras McCoy y el apoyador de los Cowboys Donovan Ezeiruaku se lanzaron golpes en una fea secuencia que terminó con Ezeiruaku expulsado de la práctica por segunda vez en el campamento.

El entrenador de los Saints, Kellen Moore, y el de los Cowboys, Brian Schottenheimer, estuvieron cerca de cancelar la práctica antes de tiempo tras repetidos conatos de pelea después del silbatazo. Schottenheimer calificó el entrenamiento como "un poco áspero. No es la manera en que nos gusta hacer las cosas".

"Obviamente hubo cosas ajenas al futbol americano en esa práctica conjunta, por desgracia", comentó Moore el jueves.