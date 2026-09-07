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Noel León hace historia en Monza

El piloto mexicano suma su quinto podio en la Fórmula 2

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Noel León hace historia en Monza
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      México.- Noel León sigue firmando una fenomenal actuación en su temporada debut en Fórmula 2. En la madrugada de este domingo, el regiomontano se subió al tercer lugar del podio en el Gran Premio de Italia, tras una destacada carrera.

      El volante de Campos Racing comenzó desde la séptima posición y, gracias a la buena estrategia del equipo y al gran manejo del mexicano, consiguió remontar posiciones hasta llegar al tercer lugar de la grilla.

      De esta forma, el podio quedó completamente conformado por pilotos latinos. El ganador fue el paraguayo Joshua Dürksen, seguido del brasileño Rafael Câmara y cerrando con el mexicano.

      Los pilotos de la escudería Invicta consiguieron un fenomenal 1-2 en el llamado Templo de la Velocidad y Dürksen selló un inolvidable fin de semana, ya que ganó la carrera sprint y la principal.

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      Con este tercer lugar, que significó su quinto podio en la campaña, Noel ya suma 114 puntos, manteniéndose en el quinto lugar del Campeonato de Pilotos, que es liderado por su compañero Nicolas Tsolov con 177 unidades.

      "Sí, fue una carrera bastante buena, para ser honesto. Logramos hacer todo bien y recuperar algunas posiciones. Fue desafortunado recibir esa penalización de la clasificación, que nos dejó caer a P7, por lo que terminar en el podio fue el mejor resultado posible. Estos chicos fueron un poco demasiado rápidos para mí hoy. Intenté quedarme con ellos hasta el final, pero fueron bastante rápidos en las últimas vueltas. Estoy muy contento con el equipo, con el trabajo que ha estado haciendo y, en general, con todo el fin de semana", comentó León al finalizar la carrera.

      La siguiente parada es Madrid, que hace su estreno en todas las categorías y en la que el mexicano buscará continuar con la buena racha.

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