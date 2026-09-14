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Nombran a Gallardo DT de Ecuador

Por EFE

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Nombran a Gallardo DT de Ecuador
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      Quito.- Marcelo Gallardo, el técnico más exitoso de la historia de River Plate, tendrá su primera experiencia al mando de una selección de la mano de Ecuador, un combinado que desborda ambición, esa que a ´El Muñeco´ nunca se le agotó.

      La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), cuya sólida selección ha crecido en los últimos años hasta situarse en el primer escalón actual del continente, quiere dar un paso más, un reto que ha despertado de nuevo el hambre de éxito de Gallardo, que estaba libre desde febrero, cuando concluyó su segunda etapa con River.

      Con la mira puesta en pelear la Copa América y tratar de destacar en el Mundial de 2030, la Tri será la primera selección donde Gallardo moldeará su estilo, en lugar de Argentina, donde llegó a sonar con fuerza como candidato a sustituir a Lionel Scaloni en caso de que a final de año diga adiós.

      Será también la tercera experiencia de Gallardo como técnico fuera de Argentina tras haberse iniciado en los banquillos en el Nacional uruguayo (2011-2012), antes de convertirse en leyenda absoluta de los ´millonarios´.

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      Entre 2023 y 2024 tuvo un fugaz y poco exitoso paso por el fútbol árabe con el Al-Ittihad.

      La trayectoria deportiva del ´Muñeco´, reconocida a nivel internacional en su etapa como técnico, tuvo su inicio en su época como futbolista.

      Como jugador, Gallardo ganó con River Plate la Copa Libertadores en 1996, la Supercopa Sudamericana en 1997 y seis veces la Liga argentina: Apertura 1993, Apertura 1994, Apertura 1996, Clausura 1997, Apertura 1997 y Clausura 2004.

      Su carrera se engrandece con los tres títulos que firmó con el Mónaco (Liga, Supercopa de Francia y Copa de la Liga) y uno más en el también francés Paris Saint-Germain, el estadounidense DC United y el uruguayo Nacional.

      Entre todas esas aventuras foráneas, Gallardo siempre regresaba a River Plate, donde jugó en tres etapas (1993-1999, 2003-2006 y 2009-2010).

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