Novak Djokovic consigue triunfo

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PARÍS.- Novak Djokovic se colocó bolsas de hielo alrededor del cuello y en la parte superior de la cabeza durante los cambios de lado el miércoles para mantenerse fresco en medio de la ola de calor en París en el Abierto de Francia.

El jugador de 39 años, fue exigido por el francés Valentin Royer, número 74 del ranking —quien es 15 años menor que él— durante más de 3½ horas antes de alcanzar la tercera ronda con una victoria por parciales de 6-3, 6-2, 6-7 (7), 6-3.

Por cuarto día consecutivo de este torneo, la temperatura subió por encima de 32 grados Celsius (90 Fahrenheit).

"Fue un partido muy, muy difícil en condiciones aún más difíciles", dijo Djokovic. "Un gran desafío para mí. ... La experiencia me ayudó mucho".

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Cuando Djokovic ganó un punto clave al inicio del cuarto set con una derecha que golpeó alrededor del poste de la red desde muy lejos de la cancha, el campeón de 24 títulos de Grand Slam agitó los brazos hacia el público dentro de la cancha Philippe-Chatrier.

Djokovic desperdició una oportunidad de cerrar el partido antes cuando falló un revés largo en el desempate del tercer set y luego necesitó cuatro puntos de partido más en su último juego de servicio antes de que una derecha de Royer se fuera a la red para concluir un largo peloteo.

Cuando finalmente terminó después de 3 horas y 44 minutos, Djokovic primero casi tropezó sobre la arcilla. Luego realizó su celebración del violín, actuando como si tocara las cuerdas de su raqueta como el instrumento musical.

Antes de llegar a París, Royer había conseguido solo una victoria a nivel de gira en 11 torneos que jugó esta temporada.

Djokovic llegó a Roland Garros con dudas sobre su forma después de ser derrotado en su único partido en cancha de arcilla antes del torneo. Perdió ante el croata Dino Prizmic, un jugador proveniente de la clasificación, en el Abierto de Italia tras dos meses fuera debido a una lesión en el hombro derecho.

Pero Djokovic está recuperando la forma después de remontar un set en contra para vencer a Giovanni Mpetshi Perricard, otro francés, en un partido de primera ronda que duró casi tres horas.

Djokovic mejoró a 14-0 en su carrera contra franceses en Roland Garros y alcanzó la tercera ronda en París por 21er año consecutivo. Levantó el trofeo de la Coupe des Mousquetaires en 2016, 2021 y 2023.

"Con suerte no me enfrentaré a otro francés hasta el final del torneo", dijo Djokovic riendo durante su entrevista en la cancha. "Dios mío, ya tuve suficiente".

Un dúo de aficionados de Djokovic dentro del estadio principal sostuvo un cartel con una cabra —por "Greatest of All Time"— que decía "39 es el nuevo 29".

Lo siguiente para Djokovic es potencialmente una prueba mayor contra el brasileño Joao Fonseca, de 19 años, o Prizmic, de 20 años, quienes jugaban más tarde. Fonseca ha sido señalado como un futuro contendiente de Grand Slam, mientras que el propio Djokovic apuntó a grandes cosas por delante para Prizmic después de su encuentro en el Master de Roma.

Más tarde el miércoles, el segundo preclasificado Alexander Zverev jugará contra Tomas Machac en la sesión nocturna de la cancha Philippe-Chatrier.