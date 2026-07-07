Djokovic vence a Auger-Aliassime en partido de más de cinco horas en Wimbledon

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LONDRES (AP) — Novak Djokovic fue llevado a jugar más de cinco horas por Felix Auger-Aliassime antes de que el siete veces campeón de Wimbledon prevaleciera 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (4) el martes para preparar una semifinal contra el campeón defensor Jannik Sinner.

Djokovic y Auger-Aliassime protagonizan un duelo maratónico en Wimbledon

Cuando un golpe de derecha de Auger-Aliassime se fue por un costado después de un largo peloteo para darle a Djokovic una ventaja de 9-4 en el desempate del set final, ambos jugadores se apoyaron en sus raquetas, exhaustos. Djokovic, mientras estaba inclinado, aún encontró energía para animar al público a aplaudir más fuerte, agitando su raqueta para pedir más ruido.

Luego, en su primer punto de partido, un gran golpe de derecha de Djokovic provocó otro error de su oponente canadiense de 25 años para terminarlo después de 5 horas , 15 minutos —y justo antes de que entrara en vigor el toque de queda de las 11 p.m. del All England Club.

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Para celebrarlo, Djokovic levantó los brazos en alto y bien abiertos y recibió el aplauso mientras caminaba hacia la red para estrechar la mano de Auger-Aliassime. Luego Djokovic hizo un pequeño baile de codos a rodillas. A menudo menciona que su hija intenta enseñarle pasos.

"Estos", dijo Djokovic, "son el tipo de momentos por los que todavía juego al tenis".

Djokovic continúa rompiendo récords mientras persigue un 25to título de Grand Slam. Ha alcanzado un récord de ocho semifinales consecutivas en Wimbledon —superando por una a Roger Federer como el que más apariciones consecutivas tiene en semifinales de individuales masculinos en el torneo sobre césped.

Preparación y reacciones de los semifinalistas

Sinner pasó menos de la mitad del tiempo en cancha que Djokovic cuando venció a Jan-Lennard Struff 7-5, 7 -6 (4), 6-3 mucho más temprano en el día en la cancha número 1.

Sinner venció a Djokovic en sets corridos en las semifinales de Wimbledon del año pasado; y Djokovic superó al italiano en cinco sets en las semifinales de este año del Abierto de Australia .

"Ojalá fuera la final, así no tengo que preocuparme por cómo se sentirá el cuerpo mañana", dijo Djokovic.

"Les estaba diciendo a los niños que se fueran a dormir después del cuarto (set) pero no quisieron escuchar. Me alegra que se quedaran porque honestamente fue uno de los mejores partidos en los que he participado en esta cancha en mi carrera".

Tiempo médico

En el primer set, Djokovic lidió con lo que parecía ser un problema en la parte baja de la pierna. Hizo una mueca durante el noveno game , que sostuvo en cero para una ventaja de 5-4. Luego fue atendido por un entrenador en el siguiente cambio de lado y pidió un tiempo médico. El entrenador probó la estabilidad de su tobillo y pantorrilla izquierdos antes de masajear el músculo de la pantorrilla de Djokovic.

Djokovic antes se había inclinado para estirar la pierna tirando hacia atrás la punta de su zapatilla. También se estiró de pie junto a la pared del fondo.

Hubo más estiramientos el resto del camino, también —especialmente tarde en el quinto set.

"Realmente era el partido de cualquiera en el super desempate del quinto" , dijo Djokovic.

Djokovic se opone al cierre del techo

Djokovic objetó la decisión de cerrar el techo de la Pista Central a las 7:40 p.m. después de que Auger-Aliassime ganó el segundo set para igualar el partido a un set por lado.

Djokovic le dijo a la jueza árbitra del torneo de Wimbledon , Denise Parnell, que podían meter otro set antes de que se fuera la luz natural.

"Podemos jugar un set entero más al aire libre. Somos un torneo al aire libre" , dijo Djokovic. "¿Recuerdas la primera ronda? No lo cerraste hasta como las 8:20, 8:30 y ahora quieres cerrarlo a las 7:40. ¿Dónde está la consistencia?

"Estás tan orgullosa de tus reglas y no te estás apegando a ningún tipo de reglas", añadió Djokovic.

Coco Gauff no entra en pánico

Abajo un set después de dobles faltas inoportunas, Gauff remontó para vencer el martes por 4-6, 6-3, 6-3 a Jessica Pegula y alcanzar por primera vez las semifinales de Wimbledon.

Con la victoria, Gauff, de 22 años, se convirtió en la jugadora más joven en llegar a las semifinales en los cuatro torneos de Grand Slam desde Maria Sharapova, quien logró la hazaña en el Abierto de Francia de 2007, dijo el circuito profesional de tenis femenino.

Gauff se medirá con la décima preclasificada, la checa Karolina Muchova, por un lugar en la final del sábado. Muchova, subcampeona del Abierto de Francia de 2023, eliminó a Naomi Osaka 7-6 (4), 6-4 en la cancha número 1.

En las seis apariciones previas de Gauff en el All England Club, nunca había pasado de la cuarta ronda. Pero quizá la experiencia en el major sobre césped está empezando a dar frutos.

"Creo que después de siete años jugando este torneo, es finalmente la primera vez que pude caminar en la Pista Central y no me sentí nerviosa", dijo.

En la conclusión de un partido de cuarta ronda, el segundo preclasificado Alexander Zverez venció a Jiri Lehecka 6-4, 7-5, 3-6, 7-6 (6) para preparar un duelo de cuartos de final el miércoles contra el sexto preclasificado Taylor Fritz.

Sube la temperatura en Wimbledon

Bajo un cielo soleado, los partidos de primera hora de la tarde comenzaron con una temperatura en 29 grados Celsius (84 Fahrenheit) y se esperaba que subiera a 31 C (88 F).

Sinner, que perdió en la segunda ronda del Abierto de Francia en medio de una ola de calor en París, usó una toalla con hielo alrededor del cuello durante los cambios de lado.

Al inicio de su partido, Gauff le preguntó al juez de silla: "¿Tienen una bolsa de hielo?". La estadounidense se aplicó lo que parecía ser una bolsa de hielo azul en las mejillas y en la parte superior de los muslos.