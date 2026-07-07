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Seguridad

Agreden a socorristas tras auxiliar a joven

A pesar de la derrota en el Mundial, la gente salió a las calles

Por Redacción

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Agreden a socorristas tras auxiliar a joven
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      CIUDAD VALLES.- Un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, agredió a socorristas que acudieron a auxiliar a un menor de edad que fue arrojado por los aires y cayó en la Glorieta Hidalgo.

      La noche del domingo, a pesar de la derrota de la Selección Mexicana de Futbol, cientos de personas se reunieron en la glorieta, donde organizaron una fiesta.

      Sin embargo, un joven de 14 años de edad fue arrojado por los aires en la conocida dinámica "quiere volar", pero no alcanzaron a atraparlo; cayó al suelo y quedó inconsciente por unos segundos.

      Por ese motivo se requirió la intervención de los cuerpos de emergencia.

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      Primero llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes auxiliaron al menor y lo trasladaron a la clínica del ISSSTE. Sin embargo, antes de salir de la zona, algunos aficionados arrojaron latas de cerveza contra la unidad, la cual no sufrió daños.

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      También acudieron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), y uno de ellos fue golpeado, aunque no sufrió lesiones.

      El delegado local de la CNE, José María Palomo, condenó los hechos e informó que solicitó el apoyo de la Policía. Sin embargo, hasta el momento no hay personas detenidas.

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