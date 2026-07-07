Marine Le Pen anuncia candidatura presidencial pese a fallo judicial

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PARÍS (AP) — La política ultraderechista francesa Marine Le Pen anunció el martes que se postulará a la presidencia el próximo año a pesar de que un tribunal le ordenó llevar un monitor electrónico debido a un juicio por malversación.

La decisión de la veterana de 57 años de tres contiendas presidenciales prepara una cuarta campaña como ninguna otra, en la que quedará sujeta a un monitoreo mientras un juez decide cómo y por cuánto tiempo se aplica el castigo.

Marine Le Pen apelará orden judicial y mantendrá candidatura

Le Pen declaró que apelará el fallo ante el máximo tribunal de Francia y que el proceso suspenderá la orden de llevar el monitor durante un año.

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"Por lo tanto, haré campaña sin una pulsera electrónica", indicó en una entrevista televisiva el martes por la noche. "Esta noche, soy candidata para la elección presidencial".

El fallo de la corte de apelaciones despejó el camino para que Le Pen vuelva a postularse al acortar la decisión de un tribunal el año pasado de inhabilitarla políticamente durante cinco años.

Pero la corte de apelaciones también le ordenó llevar un monitor electrónico. Le Pen había dicho anteriormente que hacer campaña con tal restricción no sería posible. Pero dejó claro el martes por la noche que ahora cree que no será sometida a monitoreo en absoluto, y que será reivindicada en su apelación ante la Corte de Casación.

"Mis manos están limpias", sostuvo.

El Tribunal de Casación avisó anteriormente que podría fallar antes de la elección presidencial. La primera vuelta es en abril.

Condena por malversación y reducción de penas

La corte de apelaciones dictaminó que Le Pen supervisó años de uso indebido por parte de su partido, Agrupación Nacional, de fondos del Parlamento Europeo al pagar a personal con dinero destinado a asistentes parlamentarios de la Unión Europea. Ella había negado irregularidad penal, aunque apuntó durante el juicio que el partido había cometido un "error".

Tanto la pena de prisión como la prohibición han sido acortadas

La corte de apelaciones confirmó los veredictos de culpabilidad para los 11 acusados, incluida Le Pen y otros miembros del partido. El propio partido también fue declarado culpable.

Sin embargo, el tribunal redujo los castigos dictados por un tribunal de primera instancia el año pasado.

De cinco años dictados en marzo de 2025, la prohibición se redujo a 45 meses, con dos tercios en suspenso. Le Pen ya ha cumplido 15 meses de la prohibición, lo que significa que el posible obstáculo queda efectivamente eliminado.

Le Pen había dicho anteriormente que no poder hacer un cuarto intento en 2027 equivaldría a una "muerte política".

El veredicto también redujo su pena de prisión de cuatro años, dos de ellos en suspenso, a tres años con dos en suspenso.

Aún no se sabe con qué frecuencia se le permitirá a Le Pen salir llevando el monitor, y otros detalles sobre el régimen de supervisión. Las condiciones serán determinadas por otro juez en las próximas semanas o meses.

Después de al menos seis meses de llevar el monitor, el juez podría permitirle a Le Pen quitárselo por buen comportamiento, lo que incluiría pagar la multa de 100 millones de euros (114 millones de dólares) que la corte de apelaciones incluyó en su condena.

Le Pen fue directamente a la oficina de su partido

Desde el tribunal, Le Pen fue a la sede de Agrupación Nacional en París, donde su protegido Jordan Bardella fue visto más temprano en el día. El partido enfrenta una decisión potencialmente difícil al elegir cuál de los dos podría estar mejor posicionado para postularse en 2027.

Bardella, legislador del Parlamento Europeo, carece de la experiencia de Le Pen y sería su primera campaña para la elección presidencial.

Un Le Pen ha estado en las papeletas en cada elección presidencial desde 1988: cuatro veces por su padre y tres veces por ella.

El partido se llamaba el Frente Nacional cuando su padre, Jean-Marie Le Pen, lo fundó en 1972. Abandonó ese nombre en 2018, parte de los esfuerzos de Marine Le Pen por ampliar su atractivo alejándose del legado polarizante de su padre. Sus asociaciones con personas que colaboraron con los ocupantes nazis de Francia en la Segunda Guerra Mundial y sus múltiples condenas por discurso de odio, incluida la negación del Holocausto, hicieron del Frente Nacional algo anatema para muchos votantes.

Le Pen ha guiado el crecimiento de su partido mientras buscaba volverse más convencional. Ha sido el partido individual más grande en la Asamblea Nacional del parlamento desde 2024, aunque no tiene mayoría en esa cámara baja fuertemente dividida.

Pero su condena por malversación la dejaría expuesta a críticas de posibles oponentes electorales.

Tribunal reconoce derecho a postularse pese a condena

El tribunal determinó que el partido de Le Pen malversó 2,8 millones de euros (3,2 millones de dólares) durante más de 11 años.

"Los hechos son graves", aseguró la jueza principal, Michèle Agi.

Pero el tribunal, en notas escritas que detallan el veredicto, señaló "la libertad de elección del votante" y dijo que los 15 meses de inhabilitación política de Le Pen han reparado el daño causado a la integridad pública.

"Desatender esto socavaría el derecho de un individuo de postularse a una elección, una condición esencial para la expresión democrática del sufragio universal", aseveró el tribunal.

Se esperaba que la jueza pasara varias horas leyendo el veredicto completo. En cambio, el procedimiento terminó en menos de 40 minutos en la sala sin aire acondicionado, en un día en que las temperaturas en París superaron los 30 grados Celsius (86 Fahrenheit). Ventiladores de mesa proporcionaron una ligera brisa.