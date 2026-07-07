Exalcalde de Tallahassee detenido en Alabama por posesión de drogas

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DAPHNE, Alabama, EE.UU. (AP) — El ex candidato a gobernador de Florida Andrew Gillum fue arrestado en Alabama por cargos de posesión de drogas, después de que la policía lo detuvo por conducir de manera errática y encontró marihuana y metanfetamina en su vehículo, informaron autoridades.

Arresto y cargos por drogas en Alabama

Se trata del más reciente problema legal para el exalcalde de Tallahassee, quien perdió por estrecho margen ante el republicano Ron DeSantis en la contienda por la gobernación en 2018 y en su momento fue considerado una estrella en ascenso del Partido Demócrata.

Gillum, de 46 años, fue arrestado el 2 de julio en Daphne, a unos 17,7 kilómetros (11 millas) al este de Mobile, en la costa de Alabama. Enfrenta cargos por posesión de marihuana y posesión ilegal de una sustancia controlada, informó el Departamento de Policía de Daphne. Los registros de la cárcel muestran que fue puesto en libertad el 3 de julio.

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Los registros judiciales del caso de Gillum aún no estaban disponibles, indicó la oficina del secretario del tribunal del condado de Baldwin. De momento no hay información sobre un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Se dejó un mensaje solicitando comentarios en la fiscalía del distrito.

Gillum es copresentador del pódcast de temática política Native Land Pod, que ganó el premio NAACP Image al mejor pódcast de noticias e información en 2025. Se dejó un mensaje solicitando comentarios a la empresa productora del pódcast.

Detalles del arresto y hallazgos policiales

En un comunicado, el Departamento de Policía de Daphne señaló que los agentes detuvieron el vehículo de Gillum alrededor de las 10:45 de la noche e iniciaron un registro con causa probable después de que uno de ellos notara una pipa de vidrio en la consola central.

Los agentes encontraron varios cigarrillos de marihuana enrollados y tres paquetes de una sustancia que dio positivo a metanfetamina, según la policía.

Gillum, quien se desempeñó como alcalde de la capital de Florida de 2014 a 2018, se quedó a menos de un punto porcentual de convertirse en el primer gobernador negro del estado, al perder ante DeSantis por menos de 34.000 votos.

En 2020, Gillum fue hallado en una habitación de hotel en Miami Beach con un hombre que aparentemente había sufrido una sobredosis de drogas. La policía indicó que el propio Gillum estaba demasiado ebrio para hablar sobre lo ocurrido.

El hombre sobrevivió y nunca se acusó a nadie de un delito por la sobredosis, pero Gillum se retiró de la vida pública durante meses después, mientras buscaba tratamiento por abuso de alcohol y depresión. Meses más tarde, le dijo a un entrevistador de televisión que tuvo que asumir lo que había hecho.

"Gran parte de mi recuperación ha consistido en tratar de superar la vergüenza", declaró Gillum en el programa de entrevistas de Tamron Hall en septiembre de 2020.

En 2022, Gillum fue acusado formalmente de conspiración federal y fraude electrónico por presuntamente canalizar decenas de miles de dólares en donaciones de campaña a través de terceros de vuelta hacia él para uso personal.

Un juicio en 2023 terminó con un jurado sin veredicto en esos cargos y con una absolución en las acusaciones de que Gillum mintió a agentes encubiertos del FBI que se hicieron pasar por promotores inmobiliarios que pagaron un viaje que realizó en 2016 con su hermano a Nueva York, incluidos cuartos de hotel, comidas, un recorrido en barco y una entrada para el exitoso musical de Broadway "Hamilton".