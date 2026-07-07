Gringos sin cultura

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"La cultura es el ejercicio

profundo de la identidad".

Julio Cortázar

Uno podría justificar la declaración de la presidenta Sheinbaum por su desconocimiento de la vida cultural de Estados Unidos, pero vivió en California de 1991 a 1994 mientras asistía al Laboratorio Nacional Berkeley Lawrence donde realizó su tesis doctoral. Por eso extraña que haya hecho un comentario tan grosero para los estadounidenses como el del 3 de julio: "Hay países que, como Estados Unidos, por ejemplo, que es una potencia económica, pero no es una potencia cultural. Allá lo más importante siempre es el dinero, la acumulación, el tener más. Y en México, pues, somos potencia cultural".

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Llama la atención que la presidenta haya decidido hacer su doctorado en un país sin cultura, en el que solo importa el dinero, pero la entiendo: las universidades estadounidenses se cuentan entre las mejores del mundo. Además, debe haber quedado satisfecha de su experiencia porque su hija Mariana Imaz también obtuvo su doctorado en la Universidad de California.

Supongo que la presidenta estaba tan ocupada en Berkeley que no pudo conocer la vida cultural del área de la bahía de San Francisco. Yo le pude haber recomendado la Ópera de San Francisco y el Ballet de San Francisco en el San Francisco War Memorial & Performing Arts Center. En Chinatown siempre hay una intensa actividad cultural. Además, San Francisco fue centro de origen de expresiones culturales importantes de la comunidad gay, en la calle Castro, y de las culturas hippie y beat. El Museo Beat está temporalmente cerrado por adecuaciones, pero se lo recomiendo cuando se reabra. La Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Stanford tienen un sinnúmero de actividades culturales.

Berkely y San Francisco no son los únicos focos culturales de la Unión Americana. Si llega a tener tiempo, le sugiero a la mandataria visitar los bares de blues y jazz de Chicago, donde también hay una orquesta sinfónica de clase mundial, festivales de música clásica y popular al aire libre en el verano y el Art Institute, con una extraordinaria colección de impresionistas.

Nueva York no carece tampoco de vida cultural. Algunas de las mejores galerías de pintura del mundo se ubican allí. También fue el lugar donde trabajaron los grandes pintores expresionistas, como Jackson Pollock, Willem de Kooning y Mark Rothko. Fue igualmente el escenario de trabajo del polémico genio del pop art Andy Warhol. Y no faltan museos, como el Metropolitano, el MoMA de arte moderno, el Whitney y el Guggenheim. Las funciones de la Metropolitan Opera House son de tan alto nivel que se transmiten en todo el mundo, incluso en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La invito también a conocer los bares de música folk de Boston y Nueva Inglaterra, los centro de salsa de Nueva York y Miami, los bares de jazz tradicional de Nueva Orleans, los festivales de música country de Texas y Arizona, y las galerías y talleres artísticos de Santa Fe, Nuevo México.

Estados Unidos es la cuna del rock y del pop, expresiones musicales que se han extendido por el mundo. Es el país de 14 ganadores del Premio Nobel de literatura, entre ellos Sinclair Lewis, Eugene O´Neill, William Faulkner, Ernest Hemingway, John Steinbeck, Isaac Bashevis Singer, Tony Morrison y Bob Dylan. También es el centro de la mayor producción cinematográfica del mundo.

Mi impresión es que las personas que descalifican las culturas de otros países lo hacen por discriminación o por ignorancia. Yo parto de la suposición, presidenta, de que usted no tuvo oportunidad en sus años en Berkeley para conocer la cultura de Estados Unidos. La invito a que lo haga. Estoy seguro de que no se arrepentirá.

Periodistas

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