ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN
AMBIENTE DE FIESTA Y EL ¿Y SI SI? EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO
Galeria
La esperanza, la ilusión y el anhelo de que la selección mexicana avanzara a cuartos de final de la copa mundialista, no decayeron entre lo socios e invitados del Club Deportivo Potosino, que se reunieron a presenciar el partido de octavos de final en el que Inglaterra
derrotó a México con un 3-2.
En todo momento, las familias, parejas y amigos animaron a El tri, con el ¿Y si si?, ¿Vamos México!, porras, gritos y palabras de aliento.
Hasta el último momento del juego, el ánimo, la emoción y el entusiasmo estuvieron presentes en la Terraza del Deportivo Potosino, que nuevamente se pintó de los colores patrios.
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A pesar de la tristeza que embargó por la derrota de México, los asistentes expresaron sentirse orgullosos de la Selección Mexicana y del papel que desempeñó en esta Copa del Mundo.
Así, el sueño del "y si sí", que hablaba de una esperanza remota pero real de ganar el torneo, terminó.
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