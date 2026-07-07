logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

México se desinfla y vuelve a la realidad tras otra eliminación en octavos del Mundial

Fotogalería

México se desinfla y vuelve a la realidad tras otra eliminación en octavos del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

AMBIENTE DE FIESTA Y EL ¿Y SI SI? EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Por Maru Bustos PULSO

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

La esperanza, la ilusión y el anhelo de que la selección mexicana avanzara a cuartos de final de la copa mundialista, no decayeron entre lo socios e invitados del Club Deportivo Potosino, que se reunieron a presenciar el partido de octavos de final en el que Inglaterra 

derrotó a México con un 3-2.

En todo momento, las familias, parejas y amigos animaron a El tri, con el ¿Y si si?, ¿Vamos México!, porras, gritos y palabras de aliento.

Hasta el último momento del juego, el ánimo, la emoción y el entusiasmo estuvieron presentes en la Terraza del Deportivo Potosino, que nuevamente se pintó de los colores patrios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A pesar de la tristeza que embargó por la derrota de México, los asistentes expresaron sentirse orgullosos de la Selección Mexicana y del papel que desempeñó en esta Copa del Mundo.

Así, el sueño del "y si sí", que hablaba de una esperanza remota pero real de ganar el torneo, terminó.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    RAQUEL ¡ES NIÑA!
    RAQUEL ¡ES NIÑA!

    RAQUEL ¡ES NIÑA!

    SLP

    Maru Bustos

    ESPERA A SU PRIMER BEBÉ

    COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SAN LUIS POTOSÍ
    COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SAN LUIS POTOSÍ

    COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SAN LUIS POTOSÍ

    SLP

    Redacción

    RENUEVA SU CONSEJO DIRECTIVO PARA EL PERIODO 2026-2028

    AMPARO ¡HASTA PRONTO!
    AMPARO ¡HASTA PRONTO!

    AMPARO ¡HASTA PRONTO!

    SLP

    Maru Bustos

    Papa León XIV inicia vacaciones en Castel Gandolfo tras intensa primera mitad
    Papa León XIV inicia vacaciones en Castel Gandolfo tras intensa primera mitad

    Papa León XIV inicia vacaciones en Castel Gandolfo tras intensa primera mitad

    SLP

    AP

    Vacaciones llegan tras encíclica sobre IA, disculpa histórica y excomunión a grupo tradicionalista.