Nuggets quieren retener a Spencer Jones

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DENVER.- Spencer Jones regresará a Denver para una tercera temporada después de que el equipo igualara la hoja de oferta del Thunder de Oklahoma City, anunciaron los Nuggets el lunes.

El Thunder había presentado una propuesta con una oferta garantizada por dos años y 12 millones de dólares, según ESPN.

Los Nuggets firmaron a Jones, procedente de Stanford, como agente libre en 2024. Su continuidad como agente libre restringido conlleva severas implicaciones financieras para los Nuggets de Denver, que enfrenta un aumento de 32 millones de dólares en los impuestos de lujo actuales, de acuerdo con múltiples reportes.

Jones fue titular en 37 de 64 partidos la temporada pasada y promedió 5,5 puntos y 3,3 rebotes. En los playoffs, encestó un 69,2% en triples, el mejor porcentaje de la NBA.

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