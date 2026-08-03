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Erik Lira ya tiene oferta del Al-Jazira

Al Jazira le ofrecería un contrato de cuatro años y tres millones de dólares por temporada.

Por El Universal

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
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Erik Lira ya tiene oferta del Al-Jazira
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      México.- Erik Lira se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Selección Mexicana durante la pasada Copa del Mundo. El mediocampista de Cruz Azul aprovechó cada oportunidad que recibió de Javier Aguirre y, gracias a su despliegue físico, recuperación de balón y liderazgo en el centro del campo, logró consolidarse como una pieza fundamental del Tricolor a lo largo de la competencia.

      El nivel mostrado en el escenario más importante del futbol internacional no pasó desapercibido. Sus actuaciones llamaron la atención de equipos fuera de México, colocándolo entre los jugadores con mayores posibilidades de dar el salto al extranjero una vez concluida la participación mundialista.

      De acuerdo con información de ESPN, Cruz Azul ya recibió una oferta formal por los servicios del futbolista, una propuesta que actualmente se encuentra bajo análisis por parte de la directiva celeste.

      Según el reporte, el club interesado es Al Jazira, de los Emiratos Árabes Unidos, institución que habría puesto sobre la mesa un contrato por cuatro años y un salario cercano a los tres millones de dólares por temporada para convencer al mexicano de integrarse a su proyecto.

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      Ahora, la decisión final dependerá tanto del jugador como de Cruz Azul, que evalúan los alcances deportivos y económicos de la operación. En semanas recientes, su nombre también fue relacionado con el AS Mónaco de Francia, aunque, de acuerdo con la información disponible, el conjunto del Principado únicamente habría solicitado referencias sobre su costo

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