Orlando Magic vence a Pelicans en emocionante partido
Paolo Banchero y Desmond Bane brillan en la cancha para llevar al Orlando Magic a la victoria. Moritz Wagner regresa tras lesión.
ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Paolo Banchero anotó 23 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias, Desmond Bane añadió 27 puntos y Orlando venció 128-118 a los Pelicans de Nueva Orleans el domingo en el regreso del centro del Magic, Moritz Wagner, tras una grave lesión de rodilla.
Wagner se perdió más de un año después de romperse el ligamento cruzado anterior izquierdo, jugando por última vez el 21 de diciembre de 2024. El domingo, tuvo ocho puntos y dos rebotes en diez minutos en el último partido de los Magic antes de su serie de dos juegos contra Memphis en Berlín y Londres.
Zion Williamson lideró a New Orleans con 22 puntos, y Trey Murphy III y Jordan Poole añadieron 21 cada uno. Los Pelicans han perdido diez de los últimos 11 partidos.
Anthony Black sumó 26 puntos, siete asistencias y tres robos para el Magic. Goga Bitadze tuvo 14 puntos, 13 rebotes y tres robos en su primera titularidad de la temporada como centro. Bitadze reemplazó a Wendell Carter Jr., quien sufrió una distensión en la espalda.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Desde que perdieron ante Nueva York en las semifinales de la Copa NBA el 13 de diciembre, el Magic han seguido las derrotas con victorias en siete ocasiones consecutivas.
no te pierdas estas noticias
Orlando Magic vence a Pelicans en emocionante partido
AP
Paolo Banchero y Desmond Bane brillan en la cancha para llevar al Orlando Magic a la victoria. Moritz Wagner regresa tras lesión.
Cedric Coward anota 21 puntos en triunfo de los Grizzlies sobre los Nets
AP
Memphis y Brooklyn protagonizan un emocionante duelo de baloncesto con actuaciones destacadas de ambos equipos
Pumas deja escapar la victoria ante Querétaro en CU
El Universal
Los refuerzos de Pumas no marcan diferencia en el empate contra Querétaro