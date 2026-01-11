logo pulso
Orlando Magic vence a Pelicans en emocionante partido

Paolo Banchero y Desmond Bane brillan en la cancha para llevar al Orlando Magic a la victoria. Moritz Wagner regresa tras lesión.

Por AP

Enero 11, 2026 05:49 p.m.
A
ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Paolo Banchero anotó 23 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias, Desmond Bane añadió 27 puntos y Orlando venció 128-118 a los Pelicans de Nueva Orleans el domingo en el regreso del centro del Magic, Moritz Wagner, tras una grave lesión de rodilla.

Wagner se perdió más de un año después de romperse el ligamento cruzado anterior izquierdo, jugando por última vez el 21 de diciembre de 2024. El domingo, tuvo ocho puntos y dos rebotes en diez minutos en el último partido de los Magic antes de su serie de dos juegos contra Memphis en Berlín y Londres.

Zion Williamson lideró a New Orleans con 22 puntos, y Trey Murphy III y Jordan Poole añadieron 21 cada uno. Los Pelicans han perdido diez de los últimos 11 partidos.

Anthony Black sumó 26 puntos, siete asistencias y tres robos para el Magic. Goga Bitadze tuvo 14 puntos, 13 rebotes y tres robos en su primera titularidad de la temporada como centro. Bitadze reemplazó a Wendell Carter Jr., quien sufrió una distensión en la espalda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Desde que perdieron ante Nueva York en las semifinales de la Copa NBA el 13 de diciembre, el Magic han seguido las derrotas con victorias en siete ocasiones consecutivas.

