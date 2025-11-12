logo pulso
Otra figura del deporte se despide de Televisa tras más de una década

El conductor Alejandro Berry anunció su salida de TelevisaUnivision después de 15 años, previo al Mundial 2026

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 11:38 a.m.
A
Otra figura del deporte se despide de Televisa tras más de una década

Los cambios en los medios de comunicación deportivos en México continúan en este 2025, año que ha visto a varias figuras del micrófono cambiar de empresa.

Una de las que ha tenido mayor movimiento es Televisa, que sumó una nueva baja con miras a la Copa del Mundo de 2026.

Se trata de Alejandro Berry, conductor de varios espacios en TelevisaUnivision, quien luego de 15 años dio por terminada su etapa.

"Gracias a TelevisaUnivision por 15 años de carrera que me dejaron amistades y experiencias de por vida. Gracias a todos los que fueron parte de este viaje. Listo para lo que sigue... y viene pronto", escribió Berry, quien formó parte de transmisiones de la Liga MX y la Champions League para la audiencia en Estados Unidos.

Tras su anuncio, varios compañeros no dudaron en dejarle mensajes de respaldo y apoyo, entre ellos Mauricio Ymay y David Faitelson, quienes le desearon lo mejor en la próxima etapa en la televisión.

