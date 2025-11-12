logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PRIMER CONGRESO BNI RECONNECT

Fotogalería

PRIMER CONGRESO BNI RECONNECT

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

México avanza a 16vos. de final

Consiguió su boleto por la vía del Fair Play; enfrentará a la Selección de Argentina

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
México avanza a 16vos. de final

México.- Al final, con el último partido de la Fase de Grupos, fue como la Selección Mexicana consiguió su boleto a la ronda de Dieciseisavos de Final del Mundial Sub- 17.

México estaba prácticamente eliminado de la justa de Qatar 2025, pero logró colarse de milagro, por la vía del Fair Play.

La derrota (2-0) de Arabia Saudita frente a Mali le abrió la última posibilidad al Tricolor de Carlos Cariño. Con la misma diferencia de goles (-2), el mismo número de anotados y recibidos, todo se resolvió con el cuarto criterio.

Ahí, México fue mejor. En la Fase de Grupos recibió siete tarjetas amarillas, mientras que el combinado árabe ocho, además de dos tarjetas rojas. Así fue como arañaron su boleto a la fase de eliminatoria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mini Tricolor fue el peor clasificado al entrar como el octavo mejor tercer lugar con apenas una victoria y ahora se medirá a la Selección de Argentina, el mejor clasificado con nueve puntos y una diferencia de goles de +9.

Sí, de nueva cuenta se medirán México y Argentina, ahora, en la categoría Sub-17. Recientemente lo hicieron en el Mundial Sub-20.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Antonio Brown se declara no culpable
Antonio Brown se declara no culpable

Antonio Brown se declara no culpable

SLP

AP

El exjugador de la NFL está acusado de intento de asesinato en Miami

México avanza a 16vos. de final
México avanza a 16vos. de final

México avanza a 16vos. de final

SLP

El Universal

Consiguió su boleto por la vía del Fair Play; enfrentará a la Selección de Argentina

Concovan al Estatal de Campo Traviesa 2025
Concovan al Estatal de Campo Traviesa 2025

Concovan al Estatal de Campo Traviesa 2025

SLP

Romario Ventura

Mundial 2026 será el último de CR7
Mundial 2026 será el último de CR7

Mundial 2026 será el último de CR7

SLP

AP

El astro portugués señala que será el momento clave porque tendrá 41 años