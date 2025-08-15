Pachuca busca mantener su racha ante Xolos en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los Tuzos del Pachuca han sorprendido en el arranque del Torneo Apertura 2025 y suman cuatro victorias, algo que para muchos críticos de Jaime Lozano era más que improbable, pero ahora su conjunto busca mantener el paso perfecto ante unos Xolos que quieren dar la campanada y acabar con el invicto de los hidalguenses.

Los dirigidos por Sebastián "Loco" Abreu han arrancado con números positivos (1 ganado, 2 empatados, 1 perdido, con 5 goles a favor, 6 en contra) y más allá de lo alentador que resulta ver al joven Gilberto Mora, el funcionamiento del cuatro de Tijuana puede generar esperanzas en su afición.

Evidentemente los fronterizos no son favoritos para el juego de este sábado, pero arrancarle un punto al Tuzo puede ser un buen resultado para regresar a casa.

Los locales salen con la encomienda de ligar su quinta victoria y por lo visto en el inicio de la temporada, es muy probable que lo consigan. El cuadro de Lozano ha desplegado muy buen futbol y su ofensiva se ha despachado con 10 anotaciones y sólo han recibido 2 goles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo único malo para el Pachuca es que están jugando muy bien al inicio, cuando en la Liga MX donde se necesita estar más enchufado es en las últimas jornadas para llegar embalado a la Liguilla.

Por eso mismo, un tropiezo no sería tan dramático para los locales, aunque para mantener la alegría de su afición, nada como ligar 5 victorias seguidas.

El duelo entre el Pachuca y los Xolos será este sábado 16 en la cancha del estadio Hidalgo, en punto de las 19:00 horas, Salvador Pérez Villalobos será el árbitro central y estará acompañado por Michel Ricardo Espinoza Ávalos y Jair De Jesús Sosa García; la transmisión será a través de la plataforma Tubi.