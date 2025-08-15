logo pulso
Azulejos superan a los Cachorros

Por AP

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A


TORONTO.- El dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. conectó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada, ayudando a Max Scherzer y a los Azulejos de Toronto a vencer el jueves 2-1 a los Cachorros de Chicago.

El batazo de Guerrero contra Matthew Boyd le dio a Toronto, líder de la División Este de la Liga Americana, la victoria en la serie. Fue el vigésimo jonrón de la temporada para el toletero All-Star.

Los Cachorros solo habían conseguido un hit contra Scherzer antes de que Michael Busch se fuera profundo con un out en la sexta para su 24º jonrón.

Scherzer (3-2) lanzó más de siete entradas mientras mejoraba a 6-2 en 12 aperturas en su carrera contra los Cachorros. Permitió una carrera y cinco hits.

Jeff Hoffman se encargó de la novena para su 27º salvamento en 32 oportunidades. Toronto mejoró a 40-20 en casa.

Boyd (11-6) permitió dos hits en siete entradas. Ponchó a cinco y dio una base por bolas.

