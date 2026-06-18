logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Padres superan a los Cardenales

Merrill coronó su actuación de tres hits y un jonrón de 2 carreras

Por AP

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
A
Padres superan a los Cardenales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SAN LUIS.- Fernando Tatis Jr. y Jackson Merrill impulsaron dos carreras cada uno y terminaron con tres imparables, mientras los Padres de San Diego evitaron una barrida en la serie con una victoria de 6-1 sobre los Cardenales de San Luis el miércoles.

      El dominicano Tatis, quien también se robó una base, batea de 48-17 (.354) con cuatro dobles y un cuadrangular en sus últimos 11 juegos. Merrill coronó su actuación de tres hits con un jonrón de dos carreras en la novena entrada, su octavo de la temporada. San Diego conectó 14 imparables, pero se fue de 14-4 con corredores en posición de anotar y dejó a 10 en base. En derrotas consecutivas ante San Luis, los Padres anotaron apenas dos carreras y consiguieron cinco hits en total.

      Griffin Canning (1-5) trabajó 4 1/3 entradas, permitiendo cuatro hits y una carrera como relevista. Fue su sexta aparición como relevista en su carrera. Realizó ocho aperturas esta temporada. Bradgley Rodriguez abrió el segundo juego de bullpen de la serie para los Padres. Lanzó la primera entrada.

      Kyle Leahy (5-4) trabajó seis entradas y cargó con la derrota, mientras los Cardenales vieron cortada su racha de seis victorias consecutivas en casa.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Gilberto Mora no siente presión antes de México vs Corea
        Gilberto Mora no siente presión antes de México vs Corea

        Gilberto Mora no siente presión antes de México vs Corea

        SLP

        El Universal

        México y Corea del Sur disputan el liderato del Grupo A en un partido clave en Guadalajara.

        El US Open se prepara para un Shinnecock Hills duro y ventoso
        El US Open se prepara para un Shinnecock Hills duro y ventoso

        El US Open se prepara para un Shinnecock Hills duro y ventoso

        SLP

        AP

        Jugadores como Scottie Scheffler y Rory McIlroy enfrentan condiciones difíciles en Shinnecock Hills.

        Harry Kane anota dos goles y lidera victoria de Inglaterra en Dallas
        Harry Kane anota dos goles y lidera victoria de Inglaterra en Dallas

        Harry Kane anota dos goles y lidera victoria de Inglaterra en Dallas

        SLP

        AP

        El capitán inglés alcanzó 10 goles en Copas del Mundo y superó un penal fallado en Qatar.

        Corea del Sur denuncia intento de espionaje con dron en México
        Corea del Sur denuncia intento de espionaje con dron en México

        Corea del Sur denuncia intento de espionaje con dron en México

        SLP

        El Universal

        La Federación de Corea del Sur solicitó a FIFA investigar el supuesto intento de espionaje.