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Pagan cifra récord por Tonali

Tottenham gasta 133 millones de dólares por el delantero italiano de Newcastle

Por AP

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Pagan cifra récord por Tonali
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      Tottenham elevó su gasto de pretemporada a más de 300 millones de dólares al fichar el lunes al mediocampista italiano Sandro Tonali, procedente de Newcastle, por una cifra récord para el club de 100 millones de libras (133 millones de dólares), según se informó.

      Es la segunda vez en cinco días que Tottenham rompe su récord de traspaso, tras haber fichado el jueves a Mateus Fernandes, de West Ham, por 85 millones de libras (113 millones de dólares).

      Anteriormente este verano, los defensas centrales Jan Paul van Hecke y Marco Senesi se habían incorporado al club junto con el exlateral izquierdo de Liverpool Andy Robertson.

      El recién contratado entrenador de Tottenham, el también italiano, Roberto De Zerbi,está reconstruyendo un equipo que evitó el descenso de la Liga Premier en la última jornada de la temporada pasada.

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      Tottenham ha terminado en el 17mo puesto de la liga de 20 equipos en cada una de las últimas dos temporadas anteriores.

      Tonali confirmó la semana pasada que se dirigía a Tottenham tras un periodo de tres años con Newcastle que incluyó una sanción de 10 meses por su participación en un escándalo de apuestas. Se ha consolidado como uno de los mejores mediocampistas del fútbol inglés.

      "La gente hablaba de que había cuatro o cinco clubes. Solo había uno", declaró Tonali en un comunicado de Tottenham, en referencia al interés que se informó que existía por él, incluido el de Manchester United.

      Tonali había dicho previamente que la presencia del también italiano De Zerbi fue un factor "enorme" detrás del traspaso y que además se trató de una "decisión de estilo de vida y familiar" tras el nacimiento de su hijo el año pasado.

      tira la casa 

      por la ventana

      Es una ola de gasto como nunca antes se había visto en el Tottenham, que durante mucho tiempo ha quedado por detrás de sus grandes rivales de la Liga Premier en cuanto a desembolso por jugadores.

      La salida el año pasado de Daniel Levy, quien fue presidente durante casi 25 años y era bien conocido por mantener al equipo rentable y por ser pragmático en el mercado de fichajes, parece haber cambiado las cosas. 

      Muchos aficionados de Tottenham acusaban a Levy de perseguir ganancias por encima de los títulos al no respaldar plenamente a algunos de los entrenadores más mediáticos del fútbol que contrató en años recientes, como Jose Mourinho y Antonio Conte.

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