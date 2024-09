Ángel de Jesús Camacho Ramírez: Historia de superación en la Paranatación

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- Antes de comenzar la prueba de los 150 metros combinado individual categoría SM4, el mexicano Ángel de Jesús Camacho Ramírez dio un vistazo rápido a dónde se encontraba Giseon Jo, de Corea del Sur, a quien considera su acérrimo rival.

Cuando terminó la competencia, Camacho Ramírez no sólo había ganado la medalla de bronce, la segunda en lo personal en estos juegos Paralímpicos de París 2024, sino que además de todo había impuesto marca de Las América y sí, había derrotado a Giseon Jo.

Con un tiempo de 2:37.29 minutos, Ángel de Jesús implantó récord de las Américas y superó por 16 centésimas a Jo, su acérrimo rival, de Corea.

Una pequeña gran satisfacción personal. "Feliz, ganamos otra medalla de bronce, pero por fin le ganamos al coreano, que a final de cuentas siempre me estuvo ganando, pero qué mejor que derrotarlo en París", dijo el paranadador, orgullo del logro obtenido.

Relató que los últimos metros fueron los más fuertes, los más competidos, pero ahí ganó el metal: "En esos últimos 15-20 metros se definió la medalla y estoy muy contento por ganar mi segunda presea".

Camacho confesó que esta segunda medalla tiene un sabor más especial que la primera y hace la diferencia con lo vivido en los pasados Juegos Paralímpicos disputados en Tokyo 2020: "Sabe un poco mejor porque me liberé de esa presión que tenía de decir: ´voy a ganar o no voy a ganar medalla´, estaba con la incertidumbre, pero estas dos preseas me dan más motivación para que en las siguientes tres pruebas. Ojalá pueda otra".