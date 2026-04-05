Patada ilegal de Dione Barbosa en UFC Vegas 115 genera controversia

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- El

, una de las funciones más esperadas del fin de semana, fue escenario de un

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dentro del octágono, luego de una acción que estuvo muy cerca de provocar una descalificación y desató la polémica entre los aficionados.El incidente se produjo durante el combate de peso mosca entre. En el segundo asalto, la peleadora brasileña tomó la iniciativa y, al observar a su rival en el suelo, lanzó una patada que impactó en la zona comprendida entre el cuello y la barbilla, provocando que Gatto quedara tendida sobre la lona.La rapidez de la acción y el sonido del impacto generaron unaen la arena, donde los asistentes exigieron ely la descalificación depor considerar la patada como ilegal.Tras lapor parte del equipo arbitral, los jueces determinaron que la pelea debía continuar. La decisión incluyó la, mientras quefue evaluada por el cuerpo médico, el cual autorizó sutras confirmar que se encontraba en condiciones de seguir.Finalmente, la contienda se resolvió a favor de, quien se llevó la victoria por. Dos de los jueces le otorgaron el triunfo con tarjetas de 29-27, mientras que el tercero decretó un empate 28-28, reflejando lo cerrada y polémica que resultó la pelea.Con el triunfo y la oportunidad de hablar ante los medios,aseguró que el golpe fue al pecho: "No creo que estuviera completamente fuera. ... Le conecto mucho al pecho", mencionó.