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CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- El mexicano Patricio O'Ward sorprendió a propios y ajenos cuando reveló que le informó al equipo de McLaren que ya no desea ser considerado como piloto de reserva para la Fórmula 1, abandonando de forma oficial su sueño de alcanzar el máximo circuito.

Patricio O'Ward renuncia a Fórmula 1 y se enfoca en IndyCar

Durante una entrevista en el podcast "Speed Street", el piloto regiomontano explicó que "realmente no hay nada en mí que me motive seguir como reserva en la Fórmula Uno, porque estoy en un gran lugar en IndyCar. Me encanta la serie. Ahí es donde quiero estar".

Todos estos años, O'Ward conquistó la IndyCar y "coqueteó" con la posibilidad de dar el salto a F1; de hecho, llegó a correr en el Gran Premio de México algunas prácticas libres. Comenzó a acumular experiencia, pero nunca fue suficiente para tomar un asiento en la parrilla.

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Declaraciones de Patricio O'Ward sobre su decisión

"Mirando lo que son los coches de F1 actualmente, no estoy muy emocionado de conducir uno, así que he pedido cortésmente que me despidan de todos mis servicios en la Fórmula Uno", agregó.

Así, "Pato" continuará en la lucha por el campeonato de la IndyCar y el ansiado triunfo en las 500 Millas de Indianápolis.