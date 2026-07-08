logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Fotogalería

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Patricio O'Ward renuncia a Fórmula 1:

El piloto mexicano Patricio O'Ward decidió dejar la Fórmula 1 para enfocarse en la IndyCar, donde busca el campeonato y la victoria en Indianápolis.

Por El Universal

Julio 08, 2026 08:12 p.m.
A
Patricio OWard renuncia a Fórmula 1:
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- El mexicano Patricio O'Ward sorprendió a propios y ajenos cuando reveló que le informó al equipo de McLaren que ya no desea ser considerado como piloto de reserva para la Fórmula 1, abandonando de forma oficial su sueño de alcanzar el máximo circuito.

      Patricio O'Ward renuncia a Fórmula 1 y se enfoca en IndyCar

      Durante una entrevista en el podcast "Speed Street", el piloto regiomontano explicó que "realmente no hay nada en mí que me motive seguir como reserva en la Fórmula Uno, porque estoy en un gran lugar en IndyCar. Me encanta la serie. Ahí es donde quiero estar".

      Todos estos años, O'Ward conquistó la IndyCar y "coqueteó" con la posibilidad de dar el salto a F1; de hecho, llegó a correr en el Gran Premio de México algunas prácticas libres. Comenzó a acumular experiencia, pero nunca fue suficiente para tomar un asiento en la parrilla.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Declaraciones de Patricio O'Ward sobre su decisión

      "Mirando lo que son los coches de F1 actualmente, no estoy muy emocionado de conducir uno, así que he pedido cortésmente que me despidan de todos mis servicios en la Fórmula Uno", agregó.

      Así, "Pato" continuará en la lucha por el campeonato de la IndyCar y el ansiado triunfo en las 500 Millas de Indianápolis.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Patricio OWard renuncia a Fórmula 1:
        Patricio OWard renuncia a Fórmula 1:

        Patricio O'Ward renuncia a Fórmula 1:

        SLP

        El Universal

        El piloto mexicano Patricio O'Ward decidió dejar la Fórmula 1 para enfocarse en la IndyCar, donde busca el campeonato y la victoria en Indianápolis.

        Rafa Márquez asume dirección técnica de selección mexicana
        Rafa Márquez asume dirección técnica de selección mexicana

        Rafa Márquez asume dirección técnica de selección mexicana

        SLP

        El Universal

        El nuevo técnico agradece el apoyo recibido y se compromete a elevar el nivel del fútbol mexicano.

        Infantino enfrenta queja ética olímpica tras lobby de Trump por Balogun
        Infantino enfrenta queja ética olímpica tras lobby de Trump por Balogun

        Infantino enfrenta queja ética olímpica tras lobby de Trump por Balogun

        SLP

        AP

        El COI evalúa la queja ética contra Infantino, quien mantiene vínculos estrechos con Trump.

        Francia y Marruecos abren cuartos de final del Mundial 2026
        Francia y Marruecos abren cuartos de final del Mundial 2026

        Francia y Marruecos abren cuartos de final del Mundial 2026

        SLP

        AP

        FIFA mantiene tarjeta amarilla a Olise, lo que podría afectar su participación en semifinales.