Abelardo de la Espriella designa a Omar Bula como canciller de Colombia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

BOGOTÁ (AP) — El presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella designó el miércoles a Omar Bula Escobar como próximo canciller con el encargo de "reposicionar" al país sudamericano como el principal aliado de Estados Unidos en la región, luego de la tensa relación entre el saliente mandatario Gustavo Petro y el presidente Donald Trump.

Omar Bula, nuevo canciller para fortalecer alianza con Estados Unidos

Con experiencia en el trabajo humanitario y en la academia, Bula tendrá su primer cargo gubernamental con la cartera de Relaciones Exteriores luego de servir como funcionario de las Naciones Unidas, siendo director y representante residente en Senegal, así como oficial de proyectos en Brasil y Ecuador.

De la Espriella, de perfil conservador y quien en su campaña fue respaldado por Trump, señaló en un comunicado que el "reposicionamiento de Colombia como el principal aliado de Estados Unidos" estará entre sus tareas, para lo que primero tendrá que posicionar al país como "líder en el hemisferio sur".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Colombia ha sido uno de los aliados más firmes de Estados Unidos en Latinoamérica desde hace varios años, pero esa relación estrecha se tensó desde enero de 2025 con la vuelta de Trump al poder y luego de que Petro criticara las deportaciones de migrantes, el despliegue militar en el Caribe para atacar embarcaciones presuntamente cargadas de drogas y las acciones bélicas de Israel en Gaza.

Trump respondió con amenazas de aranceles y sanciones del Departamento del Tesoro a Petro y su círculo señalándolos de tener vínculos con el narcotráfico —sin mostrar pruebas— y reprochó al gobierno colombiano no hacer lo suficiente para combatir el tráfico de cocaína siendo el principal productor.

Tras ser designado, Bula aseguró en entrevista con la revista Semana que está de acuerdo en "reconstruir relaciones" con Estados Unidos. También dijo que pretende conformar alianzas estratégicas para combatir el crimen organizado, lo que incluirá integrar el "Escudo de las Américas" que surgió de la cumbre realizada por Trump en marzo con países de América Latina para unir fuerzas en el combate a los cárteles de las drogas. Petro no fue invitado a ese encuentro.

Bula también está de acuerdo en reanudar la relación bilateral con Israel, luego de que Petro rompiera vínculos diplomáticos en 2024 como protesta por el "genocidio" en la Franja de Gaza.

De la Espriella inicia transición territorial pese a rechazo de Petro

En paralelo a la composición del nuevo gabinete, De la Espriella emprendió el miércoles un "Empalme Territorial", como una forma de recabar la información que necesita para llevar a cabo la transición política y gobernar con los alcaldes y gobernadores. Lo hace tras haber suspendido la transición de gobierno a nivel nacional.

De la Esprilla reiteró desde Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, que "se acabó el empalme" con el gobierno saliente, luego de que Petro desconociera su victoria en el balotaje —pese a que fue certificada por la autoridad electoral— y dijera que el ganador fue el progresista Iván Cepeda, su aliado político.

Pese a la falta del proceso formal de intercambio de información sobre el funcionamiento del gobierno, De la Espriella dijo que tiene "medios alternativos" para obtener datos y "claridad en las cifras" de cara a su llegada al gobierno el 7 de agosto.

"Ya no podrán seguir mintiendo, no podrán seguir maquillando la información...vamos a organizar la casa y depurar lo que hay", dijo De la Espriella en Cúcuta, capital de Norte de Santander.

La víspera, De la Espriella advirtió que Petro y Cepeda quieren "quedarse en el poder" a través de un "golpe de Estado", del que no dio pruebas, e instó a las fuerzas armadas a "proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario".

Petro reiteró el miércoles que dejará el poder el 6 de agosto, pese a que no reconoce la legitimidad de De la Espriella, y negó haber dado órdenes contrarias a la Constitución.