Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas cumple 80 años

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El 80 aniversario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas llega con una mezcla de modernidad y reformas implementadas para la 68va entrega del Premio Ariel a lo mejor del cine mexicano, cuyos nominados fueron anunciados el miércoles.

Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas celebra 80 años

Las nominadas a mejor película son "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)", "En el camino", "La libertad de Fierro", "O último azul" y "Vainilla".

El cineasta de "En el camino", David Pablos, también fue nominado por su dirección y guion original para esta historia de amor entre un conductor de tráiler y un joven que huye de su antiguo amante.

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"En el camino" es la máxima nominada con 13 menciones que incluyen nominaciones para el actor Osvaldo Sánchez, coactuación masculina Mariano López Sosa y revelación actoral Victor Miguel Prieto Simental.

El filme mexicano sobre los disturbios sociales y presos políticos de Venezuela, "Aún es de noche en Caracas", de Marité Ugás y Mariana Rondón, el cual fue filmado en la Ciudad de México, se colocó como segundo más nominado, consiguiendo nueve menciones. Su protagonista, Natalia Reyes, fue nominada a mejor actriz. El filme, coestelarizado por Edgar Ramírez y Moisés Angola, también compite en las categorías de fotografía, guion adaptado y sonido.

68 entrega del Premio Ariel destaca nominados y reformas en México

Ernesto Martínez Bucio de "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)", Gabriel Mascaro de "O último azul", Lucía Gajá "Vidas en la orilla" y Pablo Pérez Lombardini de "La reserva" completan la categoría de dirección.

El reconocido actor Daniel Giménez Cacho consiguió una mención a mejor ópera prima por su filme "Juana", sobre una periodista que enfrenta enormes pérdidas en su vida y riesgos por su profesión. Su protagonista, Diana Sedano, fue nominada a mejor actriz y su compañera de reparto Margarita Sanz compite en coactuación femenina.

El compositor de música para películas como "El viaje de la nonna" y "Al otro lado del muro" y actual presidente de la AMACC Daniel Hidalgo dijo en conferencia de prensa que el proceso de nominación se agilizó por medio de un algoritmo que asignó un 25% del total de las películas presentadas para su consideración a cada miembro del jurado encargado de las nominaciones, lo que les permitió enfocarse más y tener una carga de trabajo razonable, ya que este año se inscribieron 67 cortometrajes y 84 largometrajes.

El algoritmo, creado con matemáticos de la UNAM y actuarios, genera un sistema aleatorio de selección para que los jueces tengan la capacidad de verlos y hacer de mejor manera las nominaciones. Una vez elegidos los 49 filmes nominados, los jueces deberán verlos en su totalidad para elegir a los ganadores sin intervención de algoritmos.

"Cada nominación que hoy vamos a anunciar no pertenece solamente al presente, forma parte de una cadena muy larga de películas, oficios, miradas y generaciones que han hecho del cine mexicano una de las expresiones culturales más poderosas de nuestro país", dijo Hidalgo.

Durante la conferencia de nominaciones se reveló por error que la fecha de la ceremonia será el 3 de octubre en una locación por confirmar. Hidalgo confirmó la fecha y dijo que se están preparando para este importante aniversario.

"Estamos trabajando porque sea una ceremonia muy digna y que celebre estos 80 años de historia", señaló.

Los largometrajes "Brigada 2045" de Olivia Luengas Magaña, "Gaza, la franja del exterminio" de Rafael Rangel y "Llamarse Olimpia" de Indira Cato Cortes compiten en la categoría de mejor documental junto con "Vidas en la orilla" de Gajá y "La libertad de Fierro" de Esteinou.

En cuanto a las películas iberoamericanas nominadas, fueron elegidas la argentina "Belén" de Dolores Fonzi, la chilena "La misteriosa mirada del flamenco" de Diego Céspedes, la española "Los domingos" de Alauda Ruiz de Azúa, la brasileña "Manas" de Marianna Brennand, y la colombiana "Un poeta" de Simón Mesa Soto.

Rosita Arenas y Demetrio Bilbatúa recibirán el Ariel a la trayectoria

El premio Ariel a la trayectoria será otorgado a la actriz Rosita Arenas y al documentalista Demetrio Bilbatúa.