Marta Kostyuk avanza a semifinales en Wimbledon 2024

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LONDRES (AP) — Mientras Marta Kostyuk jugaba en la Pista Central de Wimbledon el miércoles, sus compatriotas en Ucrania afrontaban otro ataque mortal de Rusia contra Kyiv.

Ha sido así durante gran parte del camino de Kostyuk hacia las semifinales.

Kostyuk tuvo que dejar eso a un lado el lunes, después de que misiles rusos impactaran edificios residenciales cerca de donde viven sus padres, para disputar su partido de cuarta ronda en el torneo de Grand Slam. Rusia castigó la capital ucraniana la semana pasada con un ataque de drones y misiles que duró 11 horas y que mató al menos a 21 civiles.

Ataques rusos en Kyiv y su impacto en Kostyuk

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Para Kostyuk, cada día consiste en encontrar la manera de concentrarse en el tenis sin cerrar los ojos a lo que ocurre en casa.

"No es fácil desconectarse por completo", afirmó Kostyuk tras vencer a Jasmine Paolini 6-3, 6-2 para alcanzar por primera vez las últimas cuatro en Wimbledon:

"Fue realmente duro para mí la semana pasada cuando ocurrió el primer gran ataque", continuó Kostyuk, de 24 años. "Luego el lunes arrasaron como cuatro calles de edificios residenciales. Fue a unos cinco kilómetros de donde viven mis padres. De nuevo, otra noche difícil y mucha gente muerta, gente inocente, niños. No es fácil. Intento estar al tanto de todo lo que está pasando. Por supuesto, intento que estas cosas no me influyan demasiado".

Opiniones de Kostyuk sobre el veto a atletas rusos

Kostyuk, 12ª preclasificada, alcanzó su segunda semifinal consecutiva en un Grand Slam después de perder ante la adolescente rusa Mirra Andreeva en las semifinales del Abierto de Francia. Ambas no se dieron la mano antes de ese partido, lo que se ha convertido en el procedimiento estándar en los enfrentamientos entre jugadoras rusas y ucranianas desde que estalló la guerra en 2022.

Como en la mayoría de los deportes, desde entonces los jugadores rusos han competido como neutrales en los circuitos masculino y femenino de tenis. Pero el Comité Olímpico Internacional levantó provisionalmente el martes su veto a Rusia y recomendó que los deportes individuales eliminen el estatus neutral para los atletas.

El Kremlin acogió esa decisión el miércoles como un "paso importante" hacia el restablecimiento de los derechos de los atletas rusos.

Kostyuk lo vio de otra manera.

"Mi opinión es que es terrible", sentenció Kostyuk. "Creo que está muy, muy lejos del juego limpio para todos los países involucrados aquí, no solo para Ucrania. No estoy 100% de acuerdo con esta decisión... Solo quiero salir ahí y, con suerte, vencer a cada ruso contra el que juegue en los Juegos Olímpicos".

Ya no quedan jugadores rusos en la modalidad individual del torneo de Wimbledon. Kostyuk enfrentará a la checa Linda Noskova, el jueves. En la otra semifinal, la estadounidense Coco Gauff se mide a otra checa, Karolina Muchova.

Kostyuk es la segunda mujer de Ucrania en alcanzar las semifinales en Wimbledon, después de que Elina Svitolina lo lograra en 2019 y 2023.

Svitolina perdió en ambas ocasiones. Entonces, ¿qué significaría para Ucrania si Kostyuk se convierte en la primera finalista del país?

"Espero", dijo, "que significaría mucho".