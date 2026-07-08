GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS
CELEBRAN 50 AÑOS DE EJERCER SU LOABLE PROFESIÓN
Galeria
Amigos y compañeros de la entonces Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí festejaron 50 años de egresar de la misma como médicos cirujanos parteros.
Integran la generaciones 70-76, una de las más audaces, emprendedoras y visionarias.
Los exitosos profesionistas compartieron un encuentro emotivo, nostálgico y con múltiples anécdotas de sus años de estudiantes, en el que las sorpresas no faltaron.
La cálida celebración que organizaron los doctores Hugo Robledo Gómez, Octavio Castillero y María de los Ángeles Santoyo, inició al mediodía con una ceremonia religiosa de acción de gracias que celebró
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el presbítero José Luis Guzmán en la Parroquia de la Divina Providencia.
Al final de la Misa, entre abrazos y sonrisas, el grupo de médicos intercambiaron los mejores deseos en su vida personal y profesional.
Más tarde, llegaron a la estupenda recepción, donde compartieron orgullosos por sus triunfos.
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