Rafa Márquez asume dirección técnica de selección mexicana

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- Su poca experiencia como técnico es cuestionable, pero su recorrido en el futbol, mentalidad y logros, muy pocos en México. Rafael Márquez fue el elegido para ser el estratega de la Selección Mexicana y en mente sólo tiene un objetivo: hacer crecer el balompié del país.

Proyecto y continuidad tras Mundial 2026

Tras la participación en la Copa del Mundo 2026 y la salida de Javier Aguirre, se respetó lo hablado en agosto de 2024 y el Káiser continuará con el proyecto que comenzó bajo el mando del Vasco.

"Se tiene una buena base, se tienen jugadores jóvenes y de experiencia que van a ser importantes en esta etapa de transición. Lo mencionaba en mis redes, no es momento de frenar sino de acelerar", dijo en entrevista para la Selección Nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Compromiso y visión de Rafa Márquez

Que alguien tomara la dirección técnica del Tricolor inmediatamente de un Mundial para seguir con el proyecto, es algo que no se había visto en el futbol mexicano y Márquez quiere aprovecharlo.

"Se ha hecho una buena base para fortalecer esto que se inició y aprovechar sobre todo esta continuidad que quizás antes no se había visto y que está bajo mi responsabilidad. Haré todo para mantenerlo y mejorarlo. Estoy con la ilusión y ganas de poder hacer que el jugador mexicano sea mejor y que ayuden a nuestro futbol", aseveró el ex del Barcelona.

Rafa Márquez, uno de los dos máximos referentes del futbol mexicano a nivel mundial, tiene una laureada carrera, fue capitán del Tricolor en cinco Mundiales y ahora, con ese respaldo en su currículum, pide confianza a la afición.

"Primero, agradecer por todo el apoyo que recibimos en estos cinco partidos. Fue increíble, el apoyo fue de menos a más, creyendo en el equipo y no me queda más que decirles que estoy comprometido a intentar ser mejor, a llevar a la Selección a mejor nivel y no me queda más que pedirles que sigan apoyando y crean en este proyecto, En mi trabajo, en el esfuerzo que hacemos por intentar tener un mejor futbol", concluyó.