Globos de helio invaden Nueva York en desfile de Acción de Gracias

Globos de helio invaden Nueva York en desfile de Acción de Gracias

Portugal se consagra campeón en la Copa Mundial Sub17

Johannes Moser, el mejor jugador del torneo Sub17

Por AP

Noviembre 27, 2025 06:18 p.m.
A
Portugal se consagra campeón en la Copa Mundial Sub17

DOHA, Qatar (AP) — Portugal atrapó el título de la Copa Mundial Sub17 tras vencer el jueves 1-0 a Austria en la final de un torneo de 48 naciones donde los equipos europeos acapararon los tres primeros lugares.

Anísio Cabral, delantero del Benfica, evitó con lo justo quedar en posición adelantada para recibir un pase frente al marco y anotar a placer a los 32 minutos.

Fue el séptimo gol de Cabral en el torneo, uno menos que Johannes Moser, el austriaco que fue proclamado como el mejor jugador del torneo.

Fue el primer título Sub17 de Portugal y llegó en la vigésima edición de un torneo que la FIFA ha ampliado y ahora organiza anualmente en lugar de cada dos años.

Qatar organizó esta edición y también será anfitrión en cada uno de los próximos cuatro años.

Más temprano en Doha, el portero Alessandro Longoni atajó dos penales para que Italia derrotase 4-2 a Brasil en una tanda de penales tras un empate 0-0 en el partido por el tercer lugar.

