Potosinos FC recibe a Real Olmeca Sport

El Potosinos Futbol Club regresa a casa para disputar la tercera jornada del Grupo XII de la Temporada 2025-2026 de la Tercera División Profesional, cuando este sábado 20 de septiembre reciba en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, campo 1, al conjunto de Real Olmeca Sport.

El cuadro dirigido por René Isidoro García buscará retomar la senda del triunfo tras caer en su visita a tierras guanajuatenses en la fecha pasada. Con una marca de un partido ganado y uno perdido, los potosinos suman tres puntos que los colocan en la sexta posición de la clasificación general.

Por su parte, Real Olmeca Sport hará su debut en la presente campaña, luego de no haber podido disputar las dos primeras jornadas, por lo que este encuentro marcará su presentación oficial en el campeonato.

El equipo local ha trabajado intensamente durante la semana con la mira puesta en mejorar su accionar tanto a la ofensiva como en la defensiva, con el objetivo de mantener equilibrio y consolidarse en la tabla. Una buena noticia para los potosinos es la reincorporación de Francisco Gaitán, quien ya cumplió su partido de suspensión y podrá ser considerado por el técnico para este compromiso.

La directiva del club extendió una invitación a la afición para que acompañe al equipo en este importante duelo, programado para el sábado a las 16:00 horas, en lo que se espera sea un encuentro nivelado y de alta exigencia, donde Potosinos Futbol Club intentará hacer valer su condición de local y quedarse con los tres puntos.