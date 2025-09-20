logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Fotogalería

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Potosinos FC recibe a Real Olmeca Sport

Por Romario Ventura

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A

El Potosinos Futbol Club regresa a casa para disputar la tercera jornada del Grupo XII de la Temporada 2025-2026 de la Tercera División Profesional, cuando este sábado 20 de septiembre reciba en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, campo 1, al conjunto de Real Olmeca Sport.

El cuadro dirigido por René Isidoro García buscará retomar la senda del triunfo tras caer en su visita a tierras guanajuatenses en la fecha pasada. Con una marca de un partido ganado y uno perdido, los potosinos suman tres puntos que los colocan en la sexta posición de la clasificación general.

Por su parte, Real Olmeca Sport hará su debut en la presente campaña, luego de no haber podido disputar las dos primeras jornadas, por lo que este encuentro marcará su presentación oficial en el campeonato.

El equipo local ha trabajado intensamente durante la semana con la mira puesta en mejorar su accionar tanto a la ofensiva como en la defensiva, con el objetivo de mantener equilibrio y consolidarse en la tabla. Una buena noticia para los potosinos es la reincorporación de Francisco Gaitán, quien ya cumplió su partido de suspensión y podrá ser considerado por el técnico para este compromiso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La directiva del club extendió una invitación a la afición para que acompañe al equipo en este importante duelo, programado para el sábado a las 16:00 horas, en lo que se espera sea un encuentro nivelado y de alta exigencia, donde Potosinos Futbol Club intentará hacer valer su condición de local y quedarse con los tres puntos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Las Águilas, a levantar el vuelo
Las Águilas, a levantar el vuelo

Las Águilas, a levantar el vuelo

SLP

El Universal

América buscará sumar tres puntos en su visita ante Monterrey

Potosinos FC recibe a Real Olmeca Sport
Potosinos FC recibe a Real Olmeca Sport

Potosinos FC recibe a Real Olmeca Sport

SLP

Romario Ventura

Pumas van por la victoria en CU
Pumas van por la victoria en CU

Pumas van por la victoria en CU

SLP

El Universal

Bravos humillan a Tigres de Detroit
Bravos humillan a Tigres de Detroit

Bravos humillan a Tigres de Detroit

SLP

AP

El venezolano Ronald Acuña Jr. conecta jonrón y Bryce Elder lanza 7 sólidas entradas