Presentaron 5ta. edición de carrera atlética nocturna

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Este sábado fue presentada la quinta edición de la Carrera Atlética Caja Real del Potosí, que para este 2026 tendrá como principal novedad su modalidad nocturna. La competencia se llevará a cabo el próximo sábado 17 de octubre a las 19:00 horas, con distancias de 3, 6 y 10 kilómetros, teniendo como escenario el interior del Parque Tangamanga I, con salida en avenida Artesanos, frente al Planetario.

Durante la presentación estuvieron presentes José Antonio Cisneros Reyes, presidente del Consejo de Administración de Caja Real del Potosí; Josceline Terán Almendarez, encargada de Promoción; Elizabeth Orta Marceleño, encargada de Mercadotecnia, y José Luis García García, director de Tu Tiempo a Tiempo, quienes dieron a conocer los principales detalles de esta edición.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles en las diferentes sucursales de Caja Real del Potosí, así como mediante el registro en línea de Tu Tiempo a Tiempo. La cuota será de 350 pesos e incluye el kit del corredor, integrado por playera conmemorativa, medalla, número, chip, pulsera de luz y un regalo sorpresa para los participantes.

La entrega de paquetes se realizará en la sucursal matriz de Caja Real del Potosí, ubicada en avenida Himno Nacional 5735-A, Barrio de San Juan de Guadalupe. Los corredores podrán recoger su kit el viernes 16 de octubre de 09:00 a 17:00 horas o el sábado 17, día de la competencia, de 09:00 a 14:00 horas.

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En el apartado competitivo se premiará a los tres primeros lugares de las categorías correspondientes a 6 y 10 kilómetros, tanto en las ramas varonil como femenil, además de la categoría de silla de ruedas en 6 kilómetros. La bolsa de premios en efectivo tendrá un valor acumulado superior a los 60 mil pesos, lo que representa uno de los principales atractivos de la justa.