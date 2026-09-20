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Primera victoria del ADSL en casa

El cuadro potosino remontó al conjunto del Necaxa para alzarse con el triunfo

Por Romario Ventura

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Primera victoria del ADSL en casa
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      El Atlético de San Luis regresó a la senda del triunfo al imponerse 3-1 ante Necaxa en la novena fecha del Torneo Apertura 2026, en un encuentro disputado en el Estadio Libertad Financiera, donde los potosinos lograron reaccionar después de comenzar abajo en el marcador.

      Necaxa tomó ventaja apenas al minuto 9, cuando Julián Carranza aprovechó un tiro libre para conectar de cabeza y colocar el 1-0. San Luis respondió al 27´, luego de una jugada iniciada por Anderson Duarte, cuyo centro fue recentrado por David Rodríguez para que Felipe Mora apareciera de cabeza y firmara el empate.

      Después del 1-1, el conjunto dirigido por Diego Mejía mantuvo la iniciativa y buscó generar nuevas oportunidades sobre la portería visitante, aunque el marcador ya no se modificó antes del descanso.

      En la segunda mitad, Atlético de San Luis salió con mayor determinación y al minuto 54 consiguió darle la vuelta al encuentro. Sébastien Salles-Lamonge inició la jugada para Anderson Duarte, quien mandó un centro al área; tras un rechace y un remate de Rafael Llorente, el arquero de Necaxa terminó enviando el balón a su propia portería para el 2-1.

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      Con la ventaja, los potosinos continuaron presionando y Diego Mejía movió sus piezas con los ingresos de Johan Caicedo, Sebastián Pérez Bouquet y Leonardo Flores. Al minuto 80, Flores conectó un remate de cabeza que se estrelló en el travesaño y, en la continuación de la jugada, Eduardo Águila apareció para mandar el balón al fondo de las redes y sentenciar el 3-1.

      Con este resultado, Atlético de San Luis sumó tres puntos importantes frente a su afición y recuperó confianza dentro del Apertura 2026. Su próximo compromiso será el domingo 27 de septiembre, cuando visite a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

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