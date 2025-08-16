logo pulso
Puebla se queda sin DT tras derrota contra el ADSL

Pablo Guede sorprendió al anunciar su salida

Por El Universal

Agosto 16, 2025 01:58 p.m.
A
Este viernes el Puebla cayó (2-0) ante el Atlético de San Luis en el estadio Cuauhtémoc, en una jornada marcada por la violencia y la muerte de una mujer tras una balacera en las inmediaciones del inmueble. Además, al final del encuentro, la Franja se quedó sin director técnico.

En conferencia de prensa, Pablo Guede anunció su salida del conjunto poblano.

"Se terminó mi etapa en el Puebla, la verdad que estoy super agradecido...Me voy con un montón de amigos... Me hicieron el día se lo quiero agradecer de corazón, se lo quiero agradecer a los jugadores que lo dejaron todo hasta el último momento", declaró el entrenador argentino.

Con la derrota ante el San Luis, el Puebla quedó en la posición número 16 de la tabla con tres puntos, producto de una victoria y cuatro derrotas.

La seguidilla de malos resultados culminó la relación entre Puebla y Guede, que en el torneo pasado terminó en penúltimo lugar con nueve puntos gracias a dos victorias, tres empates y derrotas.

Este fue el cuarto equipo de Guede como entrenador en la Liga MX, después de su paso por Monarcas Morelia, Tijuana y Necaxa.

