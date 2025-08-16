logo pulso
Secretaría del Bienestar alerta por fraudes vía WhatsApp

Se trata de mensajes que promocionan páginas falsas a través de la app

Por El Universal

Agosto 16, 2025 12:00 p.m.
La Secretaría del Bienestar alertó de intentos de fraude a través de mensajes de WhatsApp que promocionan créditos y préstamos.
La dependencia señaló que no otorga abonos a la mujer, ni créditos o préstamos, además de que no envía por WhatsApp mensajes de promoción de registros o bonos.
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar hizo un llamado a no dejarse engañar por supuestos mensajes que promocionan páginas falsas a través de la app de mensajería que circula con información fraudulenta.
Señaló que todos los trámites para el registro o entrega de las Pensiones y Programas para el Bienestar son completamente gratuitos.
Asimismo, enfatizó que todos los programas sociales son derechos constitucionales y se entregan de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar.
Finalmente exhortó a los beneficiarios y derechohabientes de las Pensiones y Programas para el Bienestar de mantenerse informados a través del sitio web oficial: gob.mx/bienestar, y sus redes sociales, asimismo puso a disposición la Línea de Bienestar 800 639- 42- 64.

