Pumas busca mantener racha invicta ante Pachuca

Los Pumas visitan esta tarde al Pachuca en el Estadio Hidalgo para disputar su último partido de la fase regular del Clausura 2026.

Duelo adelantado de Liguilla entre Pumas y Pachuca

Los del Pedregal y los Tuzos se enfrentan en un duelo de Liguilla adelantado; ambos clubes ya tienen asegurada su presencia en la Fiesta Grande.

El partido, que servirá como aperitivo para la Fiesta Grande, comenzará en punto de las 17:00 horas y será transmitido, de manera exclusiva, por las pantallas de FOX One y FOX+.

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Objetivos y rachas de Pumas y Pachuca

El equipo de Efraín Juárez se enfrenta al de Esteban Solari por una victoria que les permita llegar con mayor motivación a la disputa por el trofeo de la Liga MX.

Además, los tres puntos le permitirían instalarse, aunque sea de manera momentánea, en lo más alto de la clasificación, en espera del resultado de las Chivas que jugarán contra el Tijuana después de este compromiso.

Para la escuadra universitaria, terminar el torneo en el primer lugar de la tabla es un objetivo que desea cumplir, por lo que saldrá con el convencimiento de quedarse con el triunfo para mantener viva su ilusión.

De igual forma, buscará alargar su racha de imbatibilidad, ya suma siete juegos consecutivos sin conocer la derrota, con saldo de cinco victorias y dos empates.

La última ocasión que sufrió un descalabro fue en la Jornada 9, cuando perdió a manos del Toluca en el Olímpico Universitario. Incluso, esa es la única derrota que ha sufrido a lo largo del torneo.

Sin embargo, los Pumas se enfrentan a un Pachuca que sólo cuenta con una derrota en sus últimos siete partidos, fue contra el Tijuana a media semana en la fecha doble.

Este partido será una reedición de lo que se vivió en el pasado torneo, donde los Tuzos eliminaron al Club Universidad Nacional del Play-In en el Hidalgo.

Duelazo entre dos equipos que serán protagonistas en la Liguilla del Clausura 2026 y que, por el tema de no prestar jugadores a la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, tendrán los reflectores como favoritos para conquistar el trofeo.