Pumas deja escapar la victoria ante Querétaro en CU

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- Mal arranque para el equipo de Efraín Juárez, ante un rival que no es candidato a pelear por un lugar en la Liguilla.

Los Pumas dejaron escapar la victoria ante el Querétaro y empataron (1-1) en la primera jornada del Clausura 2026. Amargo y preocupante debut auriazul.

El equipo de Efraín Juárez sufrió para generar peligro en la portería de Guillermo Allison. Al frente, se quedó sin ideas y le faltó creatividad.

Cuatro de los cinco refuerzos para este torneo, hicieron su debut oficial, pero ninguno pudo marcar diferencia. Juninho Vieira, Robert Morales, Jordan Carrillo y César Garza no tuvieron la mejor presentación con la camiseta universitaria.

A pesar de tener un marcado dominio del balón, los futbolistas auriazules no supieron qué hacer con él. Deberán recuperar la creación de juego que tuvieron el torneo pasado, donde su principal problema era la falta de contundencia.

En el momento menos esperado, Adalberto Carrasquilla apareció para abrir el marcador en CU (49') y darle cierta tranquilidad a los Pumas. El panameño, junto con Keylor Navas, sigue siendo el motor de este equipo.

Con un disparo desde fuera del área, que no lucía tan peligroso y que fue desviado por un jugador queretano, el "Coco" hizo que la afición auriazul se ilusionara con la obtención de los tres puntos.

Sin embargo, un error de José Caicedo, quien ingresó en medio de un fuerte abucheo, terminó con las esperanzas de los 22 seguidores que se dieron cita en el Olímpico Universitario.

El volante colombiano perdió el esférico en el centro del terreno de juego y los "Gallos Blancos" no desaprovecharon el regalo.

Mateo Coronel consiguió empate (71') y provocó que la visita recuperara la motivación para meter en aprietos a los locales en el tramo final del partido.

Los Pumas iniciaron el Clausura 2026 con un empate con sabor a derrota. Dejaron escapar la ventaja y los tres puntos ante un Querétaro que ofreció poco futbol, pero que supo aprovechar la única oportunidad que tuvo.

Mal inicio para Efraín Juárez y sus dirigidos que fueron abucheados al finalizar el encuentro. La afición ya no tolera la falta de resultados.