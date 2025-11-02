Pumas recibe a Tijuana en el Estadio Olímpico Universitario

logo pulso
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre (EL UNIVERSAL).- Contra todos los pronósticos, Pumas aún tiene esperanza de avanzar al Play-In del Apertura 2025. Sin embargo, si los dirigidos por Efraín Juárez desean mantenerse con vida, deberán imponerse ante los "Xolos" de Tijuana.

Bajo el mediodía del Estadio Olímpico Universitario, los auriazules recibirán la visita de la escuadra tijuanense en duelo correspondiente a la Jornada 16 del torneo.

Por la parte de Pumas, la suerte les sonrió después de una combinación de resultados: pese a que hilan siete partidos sin conocer la victoria, los recientes tropiezos de Santos Laguna y Atlético de San Luis permiten que los universitarios todavía tengan oportunidad de pelear por un boleto para la zona de Play-In.

En otro escenario, los "Xolos" de Tijuana —sin la presencia de Gilberto Mora porque sufrió una fractura que lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica— todavía dependen de sí mismos, por lo que una victoria ante los auriazules les permitiría respirar.

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver el compromiso.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de la Jornada 16 del Apertura 2025?

Domingo, 2 de noviembre

Pumas vs Tijuana | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y Las Estrellas.

