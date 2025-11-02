El Bayern arrasa con Leverkusen

BERLÍN.- Incluso mientras descansaba a jugadores clave, el Bayern Munich extendió su récord de inicio de temporada y terminó con la racha sin perder de visita de 37 partidos del Bayer Leverkusen en la Bundesliga con una victoria el sábado de 3-0.

Tom Bischof envió a Serge Gnabry para abrir el marcador en el minuto 25, Konrad Laimer centró para que Nicolas Jackson cabeceara el segundo gol en el 31, y Raphaël Guerreiro forzó un gol en propia puerta de Loic Badé antes del descanso.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, hizo siete cambios al equipo que derrotó al Cologna en la Copa de Alemania el miércoles, con jugadores estrella como Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz entre los que fueron relegados al banquillo. El joven de 17 años Lennart Karl fue titular.

Gnabry, Jackson y Karl dieron paso a Kane, Díaz y Olise antes de la hora de juego, dando a los tres suplentes la oportunidad de prepararse para el viaje al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones el martes.

Leverkusen, que estaba sin el influyente Álex Grimaldo debido a problemas musculares, envió al delantero argelino de 19 años Ibrahim Maza después del descanso. Pero el equipo visitante nunca se pareció al equipo que rompió la dominancia doméstica del Bayern en 2024.

El Bayern no había vencido al Leverkusen en la Bundesliga desde septiembre de 2022. Pero extendió su inicio ganador de la temporada a 15 partidos en todas las competiciones, incluida la Supercopa de Alemania.