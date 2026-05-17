Pumas y Pachuca en un duelo de altura

México.- Luego que el partido de ida no definió nada, será hasta este domingo que la Liga MX conocerá a su segundo finalista del Clausura 2029 en el duelo de vuela entre Pumas y Pachuca.

El cuadro universitario logró salir con vida del Estadio Hidalgo a pesar de caer por la mínima y aunque Pumas tiene la ventaja de posición en la tabla, un empate en el global le será suficiente para avanzar la gran final.

Tras la ida, Efraín Juárez se dijo confiado en revertir la situación en su casa y con su gente para ganar el partido. Sin embargo, los aficionados del cuadro felino esperan una fiesta de goles y un mejor planteamiento del juego en que el equipo no se eche para atrás.

Pero los Tuzos llegan a territorio felino como la mejor ofensiva del torneo y supieron aprovechar su localía para tomar ventaja en el primer partido sin resentir la expulsión de Eduardo Bauermann.

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Los dirigidos por Esteban Solari deben mantener el marcador a su favor para poder llegar a la final y aspirar al octavo título de liga.