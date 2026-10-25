Pumas y Tigres igualan

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México.- En el rostro de Esteban Solari, se reflejó la decepción que sintió al ver que su equipo dejó escapar la victoria en su propia casa. La angustia del Tano en la banca fue más que evidente. No era para menos, con el empate (1-1) ante los Tigres los Pumas, prácticamente, se despidieron de la posibilidad de clasificar a la Liguilla.

Los del Pedregal no fueron capaces de darle una alegría a Hugo Sánchez en su homenaje por los 50 años de su debut como profesional. La fiesta del Pentapichichi no terminó como se esperaba.

A pesar de que los dos equipos tenían la obligación de ganar para todavía aspirar a clasificar a la Liguilla, ninguno demostró su intención de buscar la victoria. Al menos, durante casi todo el primer tiempo.

Tanto Keylor Navas como Nahuel Guzmán, tuvieron una primera parte sumamente tranquila. En ningún momento, se tuvieron que emplear a fondo para evitar la caída de su marco.

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Hasta que, en el segundo tiempo, apareció Roberto Morales para abrir el marcador en CU.

El delantero paraguayo culminó una gran jugada colectiva y mandó a guardar el balón al fondo de la portería del Patón

La Pantera apareció, completamente, solo dentro del área neoleonesa y no desperdició un pase preciso de Pablo Bennevendo.

Todavía faltaba mucho tiempo en el cronómetro y la diferencia en el marcador era mínima, como para que Esteban Solari y sus dirigidos se sintieran confiados. En la recta final, llegó la acción que hizo la ilusión auriazul se esfumara. Juan Brunetta apagó la algarabía de CU con su anotación (76´).

El jugador argentino aprovechó una paupérrima marcación defensiva y consiguió igualar el marcador.

Su gol valió para que el conjunto de San Nicolás de los Garza recatara un punto en condición de visitante. Aunque, de poco les sirve para seguir aspirando a la Fiesta Grande.

Los Pumas decepcionaron en el homenaje a Hugo Sánchez, dejaron escapar los tres puntos, siguen sin sumar otra victoria en casa y su clasificación a la Liguilla ya luce imposible. Esteban Solari y sus dirigidos están por cerrar un torneo para el olvido.