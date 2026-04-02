¿Quién juega en la Jornada 13 de la Liga MX?

Este viernes, 3 de abril, rodará nuevamente el balón en las canchas del fútbol mexicano. Después de la Fecha FIFA de marzo, donde se repartieron los últimos boletos para la Copa del Mundo de 2026, la Liga MX regresará a la acción.

De momento, el liderato del torneo es rojiblanco. Chivas ocupa el primer lugar del actual certamen, por encima de Cruz Azul y Toluca. El resto de los lugares en la zona de Liguilla se reparten entre Pumas, Pachuca, Atlas, Tigres y América.

Cabe recordar que en este Clausura 2026 no se disputará la fase de Play-In para acortar el calendario del balompié mexicano y dar paso a la justa mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio.

A falta de cinco fechas para que empiece la "Fiesta Grande" del futbol nacional, estos son los horarios y canales de transmisión para ver los nueve partidos que se jugarán este fin de semana.



Estos son todos los partidos que se jugarán en la Jornada 13 del Clausura 2026

Viernes, 3 de abril

· Puebla vs FC Juárez | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y Azteca 7.

· Necaxa vs Mazatlán | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Claro Sports, ViX Premium, Pluto TV y Azteca 7.

· Tijuana vs Tigres | 21:06 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX + y FOX One.

Sábado, 4 de abril

· Querétaro vs Toluca | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX + y FOX One.

· Monterrey vs Atlético de San Luis | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

· León vs Atlas | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One.

· Cruz Azul vs Pachuca | 19:05 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

· Santos Laguna vs América | 21:10 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ESPN, Disney + Premium, TUDN, ViX Premium y Canal 5.

Domingo, 5 de abril

· Chivas vs Pumas | 20:07 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video.

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