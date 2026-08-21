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Rafa Márquez iniciará etapa con lista "limitada"

Por El Universal

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Rafa Márquez iniciará etapa con lista "limitada"
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      México.- El debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Nacional no se dará con todos los jugadores que hubiera deseado.

      El primer partido de la nueva era en el Tricolor será el 26 de septiembre, en Baltimore, frente a Colombia. Pese a que será en una Fecha FIFA, se empalma con la décima jornada del Apertura 2026, programada del 25 al 27 

      de ese mes.

      Es por eso que el nuevo director técnico nacional sólo podrá convocar, como máximo, a dos jugadores por equipo de la Liga MX. "El acuerdo que tenemos en este momento, y así lo tiene claro Rafa Márquez, es que en esa fecha en especial, lo limitaremos a dos jugadores por club", afirma Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol. "Él está de acuerdo. Y después convocará al resto de los jugadores contemplados".

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      Ya tendrá plantel completo para los ensayos contra Perú (29 de septiembre), Estados Unidos (3 de octubre) y Chile (tres días después).

      El directivo considera que esto no es un problema, porque "es un partido de preparación, donde él está iniciando su trabajo con los jugadores y consideramos que con esto es adecuado para ese juego".

      Sisniega compartió que está prácticamente acordado el cuerpo técnico que acompañará a Márquez en su aventura al frente del equipo nacional.

      "Van muy bien. Están en la fase final de negociaciones y una vez que estas acaben, lo daremos a conocer", aseguró. "No queremos adelantarnos, porque queremos tener confirmado al cuerpo técnico".

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