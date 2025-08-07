Rayados de Monterrey busca fichar a Antoine Griezmann

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En las últimas horas trascendió que los Rayados de Monterrey buscan fichar al futbolista francés Antoine Griezmann, atacante del Atlético de Madrid, en lo que sería uno de los bombazos más importantes del futbol mexicano en los últimos años.

De acuerdo con Diego Armando Medina, periodista y narrador de TUDN cercano al Monterrey, la directiva de la Pandilla autorizó la compra de un fichaje estelar para reforzar el ataque albiazul, después del pedido del entrenador Domenec Torrent.

Cabe recordar, que esta autorización llega después de las altas sumas de dinero que llegaron a las arcas del Monterrey entre su participación histórica en el Mundial de Clubes y las ventas de jugadores como Nelson Deossa, Jordi Cortizo y Alfonso Alvarado. Por jugar el máximo torneo de clubes, la Pandilla recibió arriba de 20 millones de dólares, que se suman a los 14 que recibió por la venta del futbolista colombiano al Real Betis Balompié y 5 millones por la dupla de mexicanos que se fueron al León.

Así, Monterrey cuenta con más de 40 millones de dólares en estos últimos dos meses para poder gastar en un refuerzo de élite, sin tomar en cuenta la buena economía que tiene el club regiomontano desde hace varios años y que le permite llevar a cabo fichajes de este estilo.

"En las últimas horas vamos a escuchar un sinfín de refuerzos posibles para Rayados, que está buscando un delantero no formado en México. (...) Me enteré que hubo una reunión de directivos y se dio el ok para que puedan buscar como en los últimos semestres, su refuerzo de nombre, rimbombante, de trayectoria internacional, que haya estado en el futbol europeo muchos años, en selecciones de alto calibre. Dicho esto, me he enterado que el Monterrey ha sondeado la situación actual del francés Antoine Griezmann", explicó Diego Armando Medina.

Lo cierto es, que Griezmann aún tiene contrato por dos años con el Atlético de Madrid, equipo donde es ídolo y referente y donde presume ser el máximo goleador histórico del club. Sin embargo, Medina sí reveló que la directiva de Rayados contactó a su hermana, que a su vez es su representante. Actualmente, el valor del francés campeón del mundo en Rusia 2018 es cercano a los 20 millones de dólares.

Monterrey busca delantero

En conferencia de prensa después de empatar contra New York Red Bulls e imponerse por penales, el entrenador del Monterrey, Domenec Torrent Font, le dejó un mensaje a la directiva encabezada por José Antonio Noriega y Héctor Lara para que llegue a reforzar al equipo un delantero.

"Buscaremos a alguien que nos ayude a marcar goles porque hay que mirar quién ha marcado en los últimos años", declaró Torrent. Finalmente, agregó que "no sé si será un ´9´ ó ´10´ que nos puede aportar".