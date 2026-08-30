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Bellingham y Mbappé desatan goleada del Madrid ante Málaga

Los merengues ganaron 4-0 en el Bernabéu y mantienen paso perfecto tras tres jornadas de LaLiga

Por EFE

Agosto 30, 2026 01:03 p.m.
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Bellingham y Mbappé desatan goleada del Madrid ante Málaga
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      MADRID.- El Real Madrid mantuvo su inicio perfecto en LaLiga al imponerse 4-0 al Málaga este domingo en el estadio Santiago Bernabéu, con Jude Bellingham y Kylian Mbappé como figuras de una victoria resuelta desde la primera mitad.

      El conjunto dirigido por José Mourinho necesitó apenas 11 minutos para encaminar el encuentro. Bellingham abrió el marcador al minuto 19 con una conducción individual que culminó con un disparo cruzado ante Alfonso Herrero.

      La ventaja aumentó al 26, cuando un remate de cabeza del inglés fue rechazado sobre la línea por Carlos Puga, pero el balón golpeó en la espalda de Herrero y terminó dentro de la portería para el autogol del guardameta malagueño.

      Cuatro minutos después, Mbappé puso el 3-0 al rematar de primera intención un centro de Trent Alexander-Arnold. El Madrid llegó al descanso con el partido controlado, pese a que el Málaga mantuvo una propuesta ofensiva en su regreso al Bernabéu.

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      Durante la segunda mitad, el conjunto local redujo la intensidad y administró la ventaja. El árbitro señaló un penalti favorable al Málaga por una aparente mano de Yan Diomande, pero revirtió su decisión después de revisar la jugada en el VAR.

      Arda Güler cerró la goleada al minuto 91, tras combinarse con Vinícius Junior, quien sumó la asistencia del cuarto tanto.

      Con este resultado, el Real Madrid alcanzó nueve puntos de nueve posibles en el arranque de la temporada. El Málaga acumula un punto después de tres partidos en su regreso a la máxima categoría.

      Ficha breve

      Real Madrid 4-0 Málaga

      Goles: Bellingham, 19´; Alfonso Herrero, 26´ (autogol); Mbappé, 30´; Arda Güler, 91´.

      Estadio: Santiago Bernabéu.

      Asistencia: 74 mil 799 espectadores.

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